Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)

Toyota Land Cruiser Prado підготували для суворих умов

Toyota Land Cruiser Prado 250 отримав екстремальну версію AT37. Позашляховик підготували для серйозного бездоріжжя. Про авто розповіли на сайті ісландської компанії Arctic Trucks.

Саме це ательє виконало тюнінг Toyota Land Cruiser Prado. Воно спеціалізується на позашляховій техніці.

Позашляховик отримав великі шини, а його кліренс збільшили

Toyota Land Cruiser Prado отримав 37-дюймові позашляхові шини BF Goodrich на кованих дисках, причому для них довелося розширювати колісні арки. Також встановлено нові бампери, підніжки і бризковики, а кліренс зріс на 40 мм (до 255 мм).

Салон Toyota Prado 250 зазнав менших змін. Його оздобили водостійкими матеріалами та встановили новий важіль КПП.

Toyota Land Cruiser Prado AT37 продаватимуть у Європі, Північній Америці та на Близькому Сході, тому він буде доступний з двигунами, які пропонують на цих ринках.

Салон оздобили водостійкими матеріалами

Як відомо, новий Toyota Land Cruiser Prado у різних країнах пропонують із 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 282 к. с., 2,8-літровим 205-сильним турбодизелем та гібридною установкою потужністю 326 сил. Усі версії мають 8-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.