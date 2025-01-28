Головна Техно Авто
search button user button menu button

Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)
Toyota Land Cruiser Prado доопрацювали в Ісландії
фото: Arctic Trucks

Toyota Land Cruiser Prado підготували для суворих умов

Toyota Land Cruiser Prado 250 отримав екстремальну версію AT37. Позашляховик підготували для серйозного бездоріжжя. Про авто розповіли на сайті ісландської компанії Arctic Trucks.

Саме це ательє виконало тюнінг Toyota Land Cruiser Prado. Воно спеціалізується на позашляховій техніці.

Позашляховик отримав великі шини, а його кліренс збільшили
Позашляховик отримав великі шини, а його кліренс збільшили

Toyota Land Cruiser Prado отримав 37-дюймові позашляхові шини BF Goodrich на кованих дисках, причому для них довелося розширювати колісні арки. Також встановлено нові бампери, підніжки і бризковики, а кліренс зріс на 40 мм (до 255 мм).

Салон Toyota Prado 250 зазнав менших змін. Його оздобили водостійкими матеріалами та встановили новий важіль КПП.

Toyota Land Cruiser Prado AT37 продаватимуть у Європі, Північній Америці та на Близькому Сході, тому він буде доступний з двигунами, які пропонують на цих ринках.

Салон оздобили водостійкими матеріалами
Салон оздобили водостійкими матеріалами

Як відомо, новий Toyota Land Cruiser Prado у різних країнах пропонують із 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 282 к. с., 2,8-літровим 205-сильним турбодизелем та гібридною установкою потужністю 326 сил. Усі версії мають 8-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.

Читайте також:

Джерело
Теги: автомобіль Toyota Toyota Land Cruiser

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покинуті автомобілі роками залишаються на вулицях у деяких районах, створюючи перешкоди й небезпеку для міського середовища
Київ буде звільнено від покинутих авто, які роками стоять на вулицях: деталі від влади
Сьогодні, 13:26
Український ринок автомобілів посів 22 місце серед європейських країн
Підсумки європейського авторинку у 2024 році: на якому місці опинилася Україна
Вчора, 12:11
Згідно з рішенням суду, експосадовець зобов'язаний носити електронний браслет
Вищий антикорупційний суд визначив заставу держсекретарю МВС часів Авакова
22 сiчня, 16:39
Частка Renault може бути куплена невідомою третьою стороною
Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan
20 сiчня, 10:15
Наслідки підпалу
У Кривому Розі затримано двох підлітків, які підпалили автівку військового
18 сiчня, 00:52
Українці за рік купили майже 24 тисячі гібридів
В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
10 сiчня, 18:01
Пошкоджено щонайменше 30 приватних домоволодінь
Росіяни атакували Золочів на Харківщині: постраждала жінка
6 сiчня, 22:51
Сергій Мельніков потрапив в FPV-засідку
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
5 сiчня, 11:48
Chevrolet Spark стане електрокросовером
Недорогий електромобіль Chevrolet стане «зеленою» альтернативою Suzuki Jimny (фото)
4 сiчня, 17:31

Авто

Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)
Toyota Land Cruiser Prado отримав екстремальну версію для бездоріжжя (фото)
Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times
Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times
Volkswagen може передати частину заводів Китаю – Financial Times
Volkswagen може передати частину заводів Китаю – Financial Times
«Дія» відновила популярну послугу для власників авто
«Дія» відновила популярну послугу для власників авто
Підсумки європейського авторинку у 2024 році: на якому місці опинилася Україна
Підсумки європейського авторинку у 2024 році: на якому місці опинилася Україна
Злиття Honda та Nissan: з'явились нові подробиці, яким зрадіють водії
Злиття Honda та Nissan: з'явились нові подробиці, яким зрадіють водії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
22K
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
19K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання
11K
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua