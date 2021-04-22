Новий суперкар Ferrari: опубліковано перші фотографії

Італійська Ferrari показала свій новий суперкар з найпотужнішим двигуном

Ferrari підтвердила появу нового суперкара. Мова йде про «заряджену» версію купе 812 Superfast. Новинка отримала найпотужніший двигун з тих, що коли-небудь ставили на дорожні Ferrari.

Ім’я новинки поки не розголошується. Його тримають у таємниці до п’ятого травня, коли відбудеться світова онлайн-прем’єра. Якщо ж вірити чуткам, суперкар назвуть 812 GTO або 812 Imola.

Купе отримало покращений двигун V12, який розвиває 830 кінських сил.

За словами виробника, співробітникам центру стилю Ferrari і фахівцям з аеродинаміки вдалося домогтися безпрецедентного для дорожньої машини результату. Для цього їм довелося поміняти форму повітрязабірників в передньому бампері, плюс додати по краях невеликі «плавники», переробити дифузор і переглянути конфігурацію випускного тракту.

Але найбільше увагу привертають речі. По-перше, це накладка з цільного шматка алюмінію на місці заднього скла. По-друге, поперечина на капоті в формі бумеранга, яка змінює сприйняття загальних пропорцій машини.

Також автомобіль має повнокероване шасі і систему контролю бічних ковзань. А ще завдяки використанню вуглепластика машина виявилася легше вихідного 812 Superfast. Все це, зрозуміло, позначиться на динаміці суперкара, але настільки, поки невідомо.