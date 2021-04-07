Один з найпопулярніших в Україні кросоверів отримає «сімейну» версію

Вже до кінця 2021 року має з’явитися семимісна версія Renault Duster

До кінця 2021 року має з’явитися нова версія Renault Duster – одного з найпопулярніших кросоверів в Україні. В Румунії, де виробляють модель на заводі Dacia, фотографи «впіймали» семимісну версію позашляховика.

На «сімейну» версію кросовера чекають вже давно. І деякі видання навіть повідомляли, що подібний проект готується. Але фактично підтвердження цьому з’явилося лише зараз.

За попередньою інформацією, семимісний кросовер буде називатися Duster Grand. Він отримає подовжену колісну базу.

Renault Duster Grand

Крім того, на фото видно, що інженери збільшили задній звис автомобіля, тому пасажири третього ряду зможуть розраховувати на комфортне переміщення.

Duster Grand пропонуватимуть з 1,5-літровим дизелем потужністю 110 кінських сил. Також в лінійці буде 50-сильний бензиновий турбодвигун об'ємом 1,3 літра.

Крім того, для гранд-версії можуть запропонувати літровий агрегат, віддача якої становить 100 кінських сил.

Працювати двигуни будуть з 6-ступінчастою «механікою» і варіатором.

На даний момент Duster Grand проходить випробування в Румунії. Прем'єра має відбутися до кінця 2021 року. Чи буде новинку представлено в Україні, сказати важко. З одного боку, в нашій країні Duster користується високим попитом. З іншого, семимісні моделі українці, м’яко кажучи, шанують не дуже.

Раніше «Главком.Техно» повідомляв, що подовжену версію отримає ще одна дуже відома модель. Детальніше про це – за посиланням.