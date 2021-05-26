Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції

Корейський кросовер GV80 від преміального бренду Genesis поповнив автопарк поліцейського управління Дубая

У поліції Дубая з’явилася нова іграшка – Genesis GV80. Це перший преміальний корейський кросовер, розробкою якого займалася Genesis – підрозділ добре відомої Hyundai.

Поліція використовуватиме кросовер для патрулювання і підтримки порядку в еміраті. Щоправда, поліцейському управлінню Дубая передали лише один екземпляр GV80. Тобто, це більше схоже не рекламну кампанію.

Представники Genesis не уточнили, яка саме версія моделі поступила на службу. Однак можна припустити, що місцева поліція вибрала модифікацію з топовим 380-сильним двигуном об'ємом 3,5 літра і повним приводом.

В Україні марку Genesis офіційно не представлено. Хоча знайти ці автомобілі все ж таки можна. Нещодавно українські журналісти навіть проводили тест-драйв Genesis GV80.

До базового оснащення GV80 входять:

19-дюймові легкосплавні диски;

світлодіодна оптика;

двозонний клімат-контроль;

14,5-дюймовий екран мультимедійної системи;

10 подушок безпеки;

система безключового доступу та система моніторингу сліпих зон.

Для версії з мотором V6 список стандартних опцій поповнюється цифровою панеллю приладів, 20-дюймовими колесами і адаптивною підвіскою із змінною жорсткістю.