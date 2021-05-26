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    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції

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    Преміальний кросовер Genesis GV80 - Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Преміальний кросовер Genesis GV80
    Фото: Genesis

    Корейський кросовер GV80 від преміального бренду Genesis поповнив автопарк поліцейського управління Дубая

    У поліції Дубая з’явилася нова іграшка – Genesis GV80. Це перший преміальний корейський кросовер, розробкою якого займалася Genesis – підрозділ добре відомої Hyundai.

    Поліція використовуватиме кросовер для патрулювання і підтримки порядку в еміраті. Щоправда, поліцейському управлінню Дубая передали лише один екземпляр GV80. Тобто, це більше схоже не рекламну кампанію.

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    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції
    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції

    Представники Genesis не уточнили, яка саме версія моделі поступила на службу. Однак можна припустити, що місцева поліція вибрала модифікацію з топовим 380-сильним двигуном об'ємом 3,5 літра і повним приводом.

    В Україні марку Genesis офіційно не представлено. Хоча знайти ці автомобілі все ж таки можна. Нещодавно українські журналісти навіть проводили тест-драйв Genesis GV80.

    До базового оснащення GV80 входять:

    • 19-дюймові легкосплавні диски;
    • світлодіодна оптика;
    • двозонний клімат-контроль;
    • 14,5-дюймовий екран мультимедійної системи;
    • 10 подушок безпеки;
    • система безключового доступу та система моніторингу сліпих зон.

    Для версії з мотором V6 список стандартних опцій поповнюється цифровою панеллю приладів, 20-дюймовими колесами і адаптивною підвіскою із змінною жорсткістю.

    Теги: поліція Hyundai Genesis
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    Перший корейський преміум-кросовер потрапив до поліції