Популярний преміальний кросовер перетворять на електромобіль

Наступне покоління кросовера Porsche Cayenne буде збудовано на одній платформі з електричним Taycan

Електрифікація автомобільного світу продовжується. Черговою її «жертвою» стане популярний преміальний кросовер Porsche Cayenne. Про це повідомляє британське автомобільне видання Autoweek, посилаючись на неназваних інсайдерів.

Електрифікацію кросовера пояснюють призначенням колишнього керівника програми електрокарів Porsche Штефана Векбаха на пост куратора проекту «четвертого» Cayenne.

Вважається, що електричний Porsche Cayenne розділить платформу з іншим електрокаром компанії – спортивним седаном Taycan, тест-драйв якого нещодавно проводив «Главком.Техно».

Porsche Cayenne

Проте дебют кросовера четвертого покоління навряд чи відбудеться раніше 2024 року. Cayenne третього покоління випускається з 2017 року. І модель ще не пережила навіть плановий рестайлінг. Не можна виключати, що в середині десятиліття електричний Cayenne не замінить бензинову версію, а дебютує на додаток до неї.

Найближчою електричної новинкою Porsche стане «батарейна» версія Macanм – кросовер обіцяють показати до кінця року. Як мінімум, два роки електромобіль Macan буде випускатися паралельно з бензиновою версією.

Представники Porsche підтверджують, що збираються активно електрифікуватися – до 2030 року електромоторами оснастять 80% модельної лінійки. Повністю переводити всі автомобілі на електрику в компанії, судячи з останніх новин, не збираються. Нещодавно «Главком.Техно» повідомляв про те, що Porsche готує нове синтетичне пальне для двигунів внутрішнього згоряння, яке не шкодитиме природі.

Що відомо про «зелений» бензин від Porsche, дивіться за цим посиланням.