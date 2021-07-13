Презентували нове покоління популярного в Україні автомобіля (відео, фото)

Німці показали нове покоління Opel Astra, який є одним із найпопулярніших автомобілів в Україні. Щоправда, лише на ринку іномарок з пробігом.

Opel презентував нове покоління Astra, який є одним із найпопулярніших автомобілів в Україні. Щоправда, якщо йдеться про іномарки, які потрапляють у нашу країну вже з пробігом – Opel Astra входить до топ-10 найпопулярніших вживаних іномарок України.

Але зі зміною генерації, можливо, «Астра» покаже себе й на ринку нових авто.

Модель кардинально змінилася зовні. До того ж вона переїхала з платформи старого власника марки – американської General Motors – на платформу нового – французького концерну PSA. Тепер Astra отримала ту саму «теліжку», що й новий Peugeot 308.

Також «Астра» вперше отримали гібридні силові установки.

Зовнішність нової Astra дизайнери оформили в актуальному стилі Opel з фірмовим елементом Vizor - єдиної затемненою панеллю, під якою об'єднані блок-фари і решітка радіатора.

У «базі» є світлодіодна оптика. А топова Astra має матричні фари зі 168 світлодіодними елементами - по 84 в кожній фарі.

Зі зміною генерації жорсткість кузова хетчбека на кручення вдалося збільшити на 14 відсотків. Обсяг багажника виріс на 52 літри - до 422 літрів, що на 10 літрів більше, ніж у французькою моделі.

Максимальний діаметр колісних дисків - 18 дюймів.

В салоні з'явилася єдина «робоча» панель з двома 10-дюймовими сенсорними дисплеями. Один з екранів цифрового кокпіта - це приладова панель, а другий відповідає за мультимедійну систему. Під ними знаходяться фізичні кнопки управління клімат-контролем.

На центральному тунелі розміщений компактний важіль управління коробкою передач.

Передні сидіння, для яких доступні підігрів, вентиляція і масаж, встановлені на 12 міліметрів нижче, ніж у попередника.

У списку обладнання – адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, проекційний дисплей, система Intelli-Vision з камерами кругового огляду з розпізнаванням дорожніх знаків, а також система напівавтономного водіння.

Гамма двигунів включає:

1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 110 або 130 кінських сил;

дизель 1.5 BlueHDi на 130 кінських сил.

У парі х 130-сильними моторами працює 8-діапазонний автомат або 6-ступінчаста «механіка». А з 110-сильним доступна лише «механіка».

Крім цього пропонується відразу дві версії гібридів, що заряджаються від мережі з сумарною віддачею 180 і 225 кінських сил.