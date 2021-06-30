Toyota Land Cruiser 300: який вигляд має найдешевша версія позашляховика

У мережі показали, який вигляд має найдешевша версія Toyota Land Cruiser 300

Toyota представила найдоступнішу модифікацію Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Позашляховик у мінімальній комплектації буде доступний в Арабських Еміратах, Монголії, Казахстані та сусідніх регіонах.

Можливо, ця сама версія з’явиться і в Україні. Нагадаємо, що перші Land Cruiser 300 вже були помічені на українських дорогах.

Найдоступніша версія LC 300 оснащується бензиновим атмосферним мотором V6 об'ємом 4 літри, який має віддачу 275 кінських сил і працює в парі з шестишвидкісною автоматичною коробкою передач.

Незважаючи на спрощену комплектацію, позашляховик зберіг дев'ятидюймовий екран мультимедійної системи та тризонний клімат-контроль, хоча і втратив деякі електронні системи допомоги водієві.

Нещодавно Land Cruiser 300 закупили для поліції Абу-Дабі та Дубая, а також для Сил цивільного захисту Дубая. Партія з 50 нових автомобілів була надана місцевим дилером Toyota.