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    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі

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    Land Rover Defender - Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Land Rover Defender
    Фото: Land Rover

    Британці були змушені призупинити виробництво легендарного позашляховика – Land Rover Defender

    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків в світі

    Британці були змушені призупинити виробництво легендарного позашляховика – Land Rover Defender

    Британський концерн Jaguar Land Rover (JLR) змушений призупинити виробництво на своєму заводу у Словаччині. Підприємство випускає такі моделі, як кросовер Discovery та легендарний позашляховик Defender нового покоління.

    Причина зупинки заводу – дефіцит комплектуючих, повідомляє британське видання Autocar.

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    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі
    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі

    Land Rover став одним з багатьох автовиробників, що зіткнулися з нестачею напівпровідників. Постачальники електронних компонентів не встигають задовольнити запити автомобільних компаній.

    Для Jaguar Land Rover це вже не перша зупинка конвеєра через брак електронних компонентів. Так, в квітні марка тимчасово не випускала Jaguar XE, XF і F-Type, а також Land Rover Discovery Sport і Range Rover Evoque на двох заводах у Великобританії.

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    Теги: автопром Land Rover Defender
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    Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі