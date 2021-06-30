Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків у світі

Британці були змушені призупинити виробництво легендарного позашляховика – Land Rover Defender

Призупинено виробництво одного з найпопулярніших позашляховиків в світі

Британці були змушені призупинити виробництво легендарного позашляховика – Land Rover Defender

Британський концерн Jaguar Land Rover (JLR) змушений призупинити виробництво на своєму заводу у Словаччині. Підприємство випускає такі моделі, як кросовер Discovery та легендарний позашляховик Defender нового покоління.

Причина зупинки заводу – дефіцит комплектуючих, повідомляє британське видання Autocar.

Land Rover став одним з багатьох автовиробників, що зіткнулися з нестачею напівпровідників. Постачальники електронних компонентів не встигають задовольнити запити автомобільних компаній.

Для Jaguar Land Rover це вже не перша зупинка конвеєра через брак електронних компонентів. Так, в квітні марка тимчасово не випускала Jaguar XE, XF і F-Type, а також Land Rover Discovery Sport і Range Rover Evoque на двох заводах у Великобританії.