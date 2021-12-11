Ракета на колесах: американець побудував реактивний електромобіль (відео)

Американський блогер обладнав електромобіль Tesla Model S трьома реактивними двигунами

Американський блогер Метт Мікка розробив три мініатюрні реактивні двигуни, які встановив на Tesla Model S. В результаті випробувань саморобні агрегати разом зі штатною силовою установкою зуміли покращити динамічні характеристики електрокара приблизно на секунду.

На розробку саморобної реактивної установки винахідник витратив 42 дні. Всі компоненти для трьох компактних двигунів блогер виготовив власноруч за допомогою відео інструкцій із інтернету.

Реактивні агрегати Метт закріпив на спеціальній металевій рамі, яку встановив на кормі Tesla.

За словами конструктора, три реактивні двигуни можуть працювати як самостійно, так і разом зі штатною силовою установкою електромобіля.

Під час випробувань блогер зазначив, що дві реактивні установки здатні забезпечити рівномірний рух Model S на швидкості близько ста кілометрів на годину. Працюючи разом з електричною установкою «Тесла», реактивні двигуни скоротили час розгону електрокара з місця до 60 миль на годину (97 км/год) більше ніж на секунду – з 4,48 до 3,32 секунди.

Блогер заявив, що не має наміру зупинятися на досягнутому і найближчим часом представить ще один екстремальний проект, збудований на базі Tesla Model S.