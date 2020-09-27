Росіяни втішені: попри війну ЗАЗ тепер збирає чотири моделі «Лади»



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На заводі ЗАЗ локалізували випуск чотирьох моделей Lada

Натомість УкрАвто, яка володіє Запорізьким автозаводом, не акцентує увагу на співробітництві з Росією

Офіційний сайт Lada в Україні розкрив прайс-лист на Granta, Vesta, Largus і XRay, зібрані на Запорізькому автозаводі.

Автомобілі Lada українського складання здивували привабливими цінами: незважаючи на різницю в роках випуску, локалізовані моделі виявилися не дорожче імпортованих з Росії.

Інформація про те, що на заводі ЗАЗ почали збирати автомобілі Lada, з'явилася на початку року, як тільки в Україні вступила в силу заборона на імпорт автомобілів з Росії. Однак кілька місяців ні ЗАЗ, ні АвтоВАЗ, Group Renault не коментували ці дані.

Спочатку називалися три локалізовані на ЗАЗі моделі: седан Vesta, пасажирський універсал Largus R90 і хетчбек XRay, але виявилося, що на Запоріжжі випускають і інші «Лади».

Напередодні офіційний сайт Lada.ua підтвердив збірку седана Granta, а також крос-універсалів Vesta SW Cross, опублікувавши ціни на машини 2020 року випуску. Всі ціни вказані для базових версій з 5-ступінчастою «механікою».



У перерахунку на рублі «Лади» з конвеєра Запорізького автозаводу на 20-30 відсотків дорожче аналогічних машин, випущених в Тольятті. Однак для покупців в Україні ситуація інша: локалізація виробництва дозволила стримати зростання цін, а в деяких випадках навіть заощадити. Наприклад, Lada XRay 2019 року випуску збірки АвтоВАЗу стоїть на два відсотки дорожче крос-хетча в аналогічній комплектації, випущеного в 2020 році на ЗАЗі.

Нагадаємо, ще у кінці 2019 року «Главком» повідомляв про початок такої співпраці. Про це детально говорилось у матеріалі Війна чи бізнес? В Україні почали збирати російські автомобілі. Тоді корпорація УкрАвто, які належить запорізький автозавод, не стала спростовувати цей факт, але й не повідомила деталей.

Тепер в УкрАвто визнали, що автомобілі, які виготовляються у Росії, тепер збиратимуться запорізьким заводом «для українського ринку». Але це співробітництво ЗАЗ подає як співпрацю з французьким Renault. У свою чергу Французька компанія має давні і тісні стосунки з російським авто виробником.

Раніше «Главком» писав, що найбільший виробник автомобілів країни-агресора – «АвтоВАЗ» – почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.

Цю інформацію «Главкому» підтвердили декілька дилерів російської марки в Україні. За їхніми словами, «лади» збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, який належить корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе.