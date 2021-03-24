Шведи готують революцію в світі електромобілів

Шведські вчені працюють над «невагомою» батареєю

У найближчому майбутньому електромобілі можуть позбутися дуже важких іонно-літієвих батарей. Замість них функцію акумулятора будуть виконувати структурні компоненти самого електромобіля.

Над подібним проектом вже працюють вчені з Технічного університету Чалмерса, що у Швеці. Вони виявили, що деякі матеріали можна одночасно використовувати й в якості елементів кузова, і як акумулятор енергії. До таких матеріалів, наприклад, відноситься вуглецеве волокно.

Вуглепластик володіє відмінними механічними властивостями, а також здатен виконувати функції електрода. Автори проекту називають «вуглецевий» акумулятор «невагомим», адже він одночасно є матеріалом, з якого буде збудовано сам електромобіль. Тож додаткової батареї не знадобиться.

«Невагома» батарея

Але є у технології і мінуси – щільність енергії в даному випадку приблизно в п’ять разів гірша, ніж у сучасного літій-іонного акумулятора.

З іншого боку, якщо інтегрувати таку батарею в електромобіль замість звичайного літій-іонного акумулятора, машина буде важити набагато менше, і їй буде потрібно менше енергії для пересування.

До того ж вчені запевняють, що найближчим часом зможуть збільшити щільність енергії втричі.