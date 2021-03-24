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    Шведи готують революцію в світі електромобілів

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    Шведські вчені працюють над &laquo;невагомою&raquo; батареєю для електромобілів Ш - Шведи готують революцію в світі електромобілів
    Шведські вчені працюють над «невагомою» батареєю для електромобілів

    Ш

    Шведські вчені працюють над «невагомою» батареєю

    У найближчому майбутньому електромобілі можуть позбутися дуже важких іонно-літієвих батарей. Замість них функцію акумулятора будуть виконувати структурні компоненти самого електромобіля.

    Над подібним проектом вже працюють вчені з Технічного університету Чалмерса, що у Швеці. Вони виявили, що деякі матеріали можна одночасно використовувати й в якості елементів кузова, і як акумулятор енергії. До таких матеріалів, наприклад, відноситься вуглецеве волокно.

    Вуглепластик володіє відмінними механічними властивостями, а також здатен виконувати функції електрода. Автори проекту називають «вуглецевий» акумулятор «невагомим», адже він одночасно є матеріалом, з якого буде збудовано сам електромобіль. Тож додаткової батареї не знадобиться.

    «Невагома» батарея
    «Невагома» батарея

    Але є у технології і мінуси – щільність енергії в даному випадку приблизно в п’ять разів гірша, ніж у сучасного літій-іонного акумулятора.

    З іншого боку, якщо інтегрувати таку батарею в електромобіль замість звичайного літій-іонного акумулятора, машина буде важити набагато менше, і їй буде потрібно менше енергії для пересування.

    До того ж вчені запевняють, що найближчим часом зможуть збільшити щільність енергії втричі.

    Теги: Електромобілі
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