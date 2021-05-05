- Skoda Fabia 2022: найдешевша модель марки змінила покоління

Презентовано нове покоління Skoda Fabia – найдешевшою моделі марки в Україні

Skoda презентувала нове покоління Fabia, яка сьогодні є найдешевшою моделлю в лінійці чеської марки в Україні. Новинка отримала передню оптику та решітку радіатора в стилі старших моделей. Позаду вперше з’явилися ліхтарі з секціями на дверцятах багажнику.

Нова Fabia переїхала на одну платформу з сучасними версіями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza. Це дозволило не тільки розширити набір електронних систем, але і завдяки оптимізованій конструкції кузова і шасі отримати масу машини на колишньому рівні.

Щоправда паливний бак зменшився з 45 до 40 літрів. Але за доплату можна буде замовити бак на 50 літрів.

В лінійку моторів увійшли тільки бензинові агрегати. Це:

літровий атмосферний мотор потужністю 65 або 80 кінських сил;

літровий турбований мотор потужністю 95 або 110 кінських сил;

1,5-літровий турбований мотор з системою відключення циліндрів потужністю 150 кінських сил.

Дизелів та гібридних силових установок не буде.

Залежно від мотора трансмісія може бути механічною – на 5 або 6 швидкостей, або робот DSG.

Світлодіодні фари є вже «в базі», хоча за діодні задні ліхтарі доведеться доплачувати.

Колеса можуть бути розміром від 14 до 18 дюймів.

Інженери добре попрацювали над аеродинамікою. Коефіцієнт Cd зменшений з 0,32 до 0,28 - в тому числі завдяки активним заслінкам в нижній частині радіатора, які відкриваються електронікою тільки в разі потреби. Розробники запевняють, що при русі на швидкості 120 кілометрів на годину ці заслінки дозволяють знизити витрату палива на 0,2 літра на кожних 100 кілометрах.

Нова Fabia помітно крупніше і ширше за попередницю. Колісна база виросла майже на 10 сантиметрів. А загальна довжина – на 11,1 сантиметра. І тепер в довжину Fabia перевищила показник 4 метри. При цьому висота стала менше майже на сантиметр.

Обсяг багажника під полицею виріс з 330 до 380 літрів, а зі складеним заднім рядом сидінь - з 1150 до 1190 літрів.

Є несподіванка в інтер'єрі: нова Fabia стала першою сучасною «Шкодою» з круглими дефлекторами вентиляції. Раніше компанія не дозволяла собі таку «вільність», хоча центральні дефлектори і тепер прямокутні і розташовані під екраном мультимедійної системи.

На вибір запропоновано три головних пристрої з екранами діагоналлю 6,5, 8 або 9,2 дюйма. Найдорожча мультімедійка має навігатор, вихід в інтернет (eSIM) і автоматичне оновлення.

Базова панель приладів – аналогова. Але за доплату тепер запропонована віртуальна комбінація приладів з екраном на 10,25 дюйма.

Розширено підсвічування салону: наприклад, з'явилися діоди в області дверних ручок.

В базі «Фабія» має шість подушок безпеки і систему стабілізації на дорозі. Перелік опцій значно ширше. В ньому вперше з'явилися:

обігрів керма і лобового скла;

панорамний дах;

двозонний клімат-контроль;

адаптивний круїз-контроль.

Також відтепер можна замовити колінну подушку для водія і бічні для задніх пасажирів.

Крісло переднього пасажира може мати складну спинку і кріплення Isofix. А ще у Фабії є 43 рішення з серії Simply Clever. Наприклад, це роз'єм USB-C біля основи салонного дзеркала заднього виду – щоб зручно було підключати регістратор.

В водійських дверях – ніша для парасольки, чого раніше також не було.

На європейському ринку нові хетчбеки Skoda Fabia з'являться вже цього літа. Збережеться в гамі і універсал Fabia Combi, але його дебют відбудеться пізніше - можливо, тільки в 2022 році.

Коли новинка з’явиться в Україні, невідомо.

Джерело: 24 канал