Skoda погрожує закрити один зі своїх європейських заводів: причина

Під загрозою можуть опинитися моделі авто Fabia, Scala і Kamiq, а також три тис. робочих місць

Чеський виробник автомобілів Skoda, який входить до концерну Volkswagen, погрожує закриттям одного зі своїх заводів та припиненням виробництва трьох моделей машин. На цей крок доведеться піти, якщо пропозиція щодо введення екологічного стандарту Євро-7 у Європі не буде переглянута. Про це заявив керівник відділу продажів компанії Мартін Ян, пише Automotive News.

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«Якщо нововведення схвалять у його нинішній редакції, нам доведеться відмовитися від випуску трьох моделей – Fabia, Scala та Kamiq – та закрити виробничий майданчик, де працюють три тисячі людей», – сказав представник марки.

Зазначається, що чеський автовиробник виготовляє три вищезгадані моделі на своєму заводі в Млада-Болеславі.

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Як ідеться в повідомленні, запропонований закон Євро-7, який країни ЄС і законодавці почнуть обговорювати цього року, передбачає посилення обмежень на шкідливі для здоров’я забруднюючі речовини, що викидаються автомобілями, включаючи оксиди азоту.

ЄС заявив, що користь від цього заходу для здоров’я значно перевищить витрати, але деякі автовиробники попередили, що це призведе до нереально дорогих витрат на розробку, пише видання.

Так, керівник Daimler Trucks Мартін Даум заявив 10 березня, що це коштуватиме галузі «мільярди».

Мартін Ян стверджує, що загалом більше 10 тис. робочих місць у Чехії будуть під загрозою, включно з постачальниками Skoda. Три менші моделі становили майже третину поставок Skoda клієнтам у 2022 році.

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Нагадаємо, що німецький автоконцерн Volkswagen оголосив роботу над заявкою на продаж російських активів.