Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії
фото з відкритих джерел

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку

Французька компанія Leroy Merlin планує продати всі свої магазини в Росії. Тепер дочірню компанію можуть передати локальному менеджменту. Про це повідомляє пресцентр французької групи ADEO, яка володіє магазином.

«Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45000 співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни», – йдеться в заяві.

Зазначається, що ADEO призупинила будь-які інвестиції в Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але при цьому магазини Leroy Merlin продовжили роботу в містах РФ.

Зазначимо, що Leroy Merlin (Леруа Мерлен) – французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та відмовилася приєднатись до бойкоту режиму Росії.

Раніше повідомлялося, що американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів.

Читайте також: Криваві рублі, бойкот, репарації? На що розраховують Bonduelle, Metro та Auchan
Теги: бізнес росія інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії
Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії
Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)
Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
15K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
12K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
7297
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту