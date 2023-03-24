Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку

Французька компанія Leroy Merlin планує продати всі свої магазини в Росії. Тепер дочірню компанію можуть передати локальному менеджменту. Про це повідомляє пресцентр французької групи ADEO, яка володіє магазином.

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«Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45000 співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни», – йдеться в заяві.

Зазначається, що ADEO призупинила будь-які інвестиції в Росії після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але при цьому магазини Leroy Merlin продовжили роботу в містах РФ.

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Зазначимо, що Leroy Merlin (Леруа Мерлен) – французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та відмовилася приєднатись до бойкоту режиму Росії.

Раніше повідомлялося, що американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів.