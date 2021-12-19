Страшніший за Covid-19. Дефіцит мікросхем обвалив авторинок Європи

Через дефіцит продажі нових автомобілів в Європі впали сильніше, ніж під час жорсткого локдауну у 2020 році

Автомобільний ринок Європи переживає кризу. У листопаді продажі нових машин впали до рекордно низького рівня за останні 28 років. Такого значного падіння не було навіть під час жорсткого локдауну у 2020 році.

Низькі продажі пояснюються дефіцитом автомобілів. Через брак мікросхем виробники не можуть збирати автомобілі, яким потрібна сучасна просунута електроніка.

Падіння спостерігалося майже на всіх ринках Європи. Експерти впевнені, що криза на ринку нових авто триватиме ще близько двох років. Адже автовиробники до сьогодні змушені зменшувати об’єми виробництва та навіть призупиняти заводи.

Найбільше автомобілів у листопаді в ЄС продали:

Volkswagen – 77,6 тис. машин (-36,5%);

Renault – 53,9 тис. машин (-21,3%);

Peugeot – 52,7 тис. машину (-20,3%);

Mercedes-Benz – 52,5 тис. авто (-24,9%);

Toyota – 51,9 тис. авто (-9,3%).

А ось в Україні в листопаді продажі нових авто навпаки зросли на 11,6%. Дилери, звісно, мають проблеми з поставками машин, але це не так сильно відчувається. Усього за 11 місяців українці придбали 96,9 тисяч нових авто. Це — на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Та треба бути готовими до того, що така ідилія триватиме недовго, адже криза може дійти і до нашого ринку.