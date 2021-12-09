Вживані іномарки українців: названо найпопулярніші моделі листопада

Які автомобілі з пробігом найчастіше завозили українці у листопаді 2021 року

Українці продовжують масово завозити в країну вживані автомобілі. За даними асоціації «Укравтопром», минулого місяця українські номери отримали 58,3 тис. іномарок з пробігом. Це на 81% більше ніж минулого року.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. У листопаді 2021 року українці зареєстрували майже 4 тис. машин цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf, за місяць на українські номери перейшли 3,4 тис. «гольфів».

На третьому місці Renault Megane – 3,2 тис. розмитнених і зареєстрованих авто.

Продовжує список Skoda Octavia. Власниками цієї моделі у листопаді стали 2,5 тис. українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1,8 тис. автомобілів.

В останні декілька років українці завозять в країну переважно автомобільний мотлох. Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».

За інформації сервісу, 52% ввезених в Україну авто з 2019 року є старшими за 10 років. Для порівняння: з 2014-го до 2018-й середній вік ввезених автомобілів був менше ніж 5 років. Це був період до масових реєстрацій транспорту на єврономерах без пільгового режиму.

Про засилля старих автомобілів свідчать і дані асоціації «Укравтопром». За її даними, з січня до вересня 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як стверджують експерти асоціації, це рекордний показник.

Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення «євроблях». До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

Про те, що буде далі з нерозмитненими «євробляхами», «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.