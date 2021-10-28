Американська компанія купила рекордну кількість електромобілів

Американський сервіс з прокату автомобілів накупив електричних моделей на мільярди доларів

Hertz – американська компанія, що займається прокатом автомобілів – замовила рекордну кількість електричних легковиків. Компанія купить одразу 100 тис. седанів Tesla Model 3. Приблизно ж стільки в Україні продається нових автомобілів на рік.

Загальна сума контракту – $4,2 млрд. Про це повідомило американське інформагентство Bloomberg.

Замовлення Hertz є найбільшим в історії, якщо мова йде про електричні легкові автомобілі. Хоча такі великі замовлення вже були: у 2019 році Amazon замовив 100 тис. електромобілів у молодої американської компанії Rivian. Але тоді мова йшла про електричні вантажівки.

Перші Tesla Model 3 з’являться в прокаті Hertz можна буде взяти напрокат в США та Європі вже у листопаді 2021 року. За контрактом всі електромобілі мають бути поставлені до кінця 2022 року.

Окрім електромобілів Tesla сервіс Hertz також інвестує у розвиток власної зарядної інфраструктури – йдеться про тисячі зарядних портів, які будуть доступні клієнтам сервісу поряд із мережею Tesla Supercharger.

Це не перший гучний успіх Model 3 цього року. У вересні 2021 електромобіль став найбільш продаваним автомобілем в Європі. Всього за місяць європейці купили 24,6 тис. нових Model 3, випередивши Renault Clio, Dacia Sandero та Volkswagen Golf.

В Україні жодна з моделей Tesla офіційно не продається.