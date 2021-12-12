Власник Tesla показав, як працює новий автопілот електромобіля (відео)

Автопілот Tesla погано розрізняє трамвайні шляхи, проте вже краще бачить велодоріжки

Власник Tesla виклав у себе на Youtube-каналі відео з тест-драйвом нового автопілоту Tesla. Завдяки відео можна отримати уявлення, наскільки добре автопілот може керувати автомобілем в умовах центральної частини міста з великою кількістю різноманітних дорожніх умов.

Як зазначає автор ролика, новий автопілот вже краще розпізнає велодоріжки, проте періодично намагається повернути на відокремлену смугу з трамвайними шляхами та не одразу розпізнає смугу громадського транспорту.

При виїзді на головну дорогу та при повороті автопілот іноді занадто зволікає. У відео електромобілю декілька разів сигналять водії авто, що їдуть за ним. Також автопілот Tesla один раз зупинився посеред дороги, схоже, сприйнявши вивіску банку червоного кольору за червоний знак світлофора.

Під час запису відео також сталося дві позаштатні ситуації. В першій дорогу перегородила вантажівка й автопілот Tesla «запанікував», попросивши водія перехопити контроль, проте віддав його не одразу. В другій пішохід почав рухатися на червоне світло, й автопілот не встиг зреагувати.

Загалом ролик показує, що автопілот Tesla ще потрібно вдосконалювати, хоча навіть як на бета-версію, працює він досить непогано, проте водіям точно не варто втрачати пильність та відпускати кермо.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.