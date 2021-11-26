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    Tesla оголосила жорсткий ультиматум своїм клієнтам

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    Американці почали навмисно затримувати викуп електромобілів Tesla - Tesla оголосила жорсткий ультиматум своїм клієнтам
    Американці почали навмисно затримувати викуп електромобілів Tesla
    фото: WSJ

    Компанія попередила про наслідки покупців, які не поспішають забирати свої електромобілі

    Tesla надіслала замовникам повідомлення з ультиматумом: якщо автомобілі не будуть викуплені у встановлені терміни, замовлення буде скасовано. В результаті потенційним покупцям доведеться знову замовляти електромобілі вже за вищою ціною, повідомляє видання Electric.

    За даними американських журналістів, кілька тисяч клієнтів Tesla у США навмисне затримують викуп електрокарів на пів року або більше. Для кожного з них Tesla визначає свій термін, в який вони повинні або ухвалити рішення про придбання, або позбутись замовлення.

    Американці почали навмисно затримувати викуп, щоб отримати обіцяні урядом у 2022 році податкові пільги, які допоможуть значно заощадити. Тепер їм доведеться або викуповувати машини у встановлений термін, або робити повторне замовлення вже за вищою ціною.

    Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: США Електромобілі Tesla
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    Tesla оголосила жорсткий ультиматум своїм клієнтам