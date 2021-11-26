Tesla оголосила жорсткий ультиматум своїм клієнтам

Компанія попередила про наслідки покупців, які не поспішають забирати свої електромобілі

Tesla надіслала замовникам повідомлення з ультиматумом: якщо автомобілі не будуть викуплені у встановлені терміни, замовлення буде скасовано. В результаті потенційним покупцям доведеться знову замовляти електромобілі вже за вищою ціною, повідомляє видання Electric.

За даними американських журналістів, кілька тисяч клієнтів Tesla у США навмисне затримують викуп електрокарів на пів року або більше. Для кожного з них Tesla визначає свій термін, в який вони повинні або ухвалити рішення про придбання, або позбутись замовлення.

Американці почали навмисно затримувати викуп, щоб отримати обіцяні урядом у 2022 році податкові пільги, які допоможуть значно заощадити. Тепер їм доведеться або викуповувати машини у встановлений термін, або робити повторне замовлення вже за вищою ціною.

Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.