- ТОП-10 найнебезпечніших нових автомобілів

Які нові автомобілі показали найгірший результат в краш-тестах Euro NCAP

Далеко не всі сучасні популярні моделі можуть похвалитися хорошим рівнем безпеки. Про що свідчать краш-тести, які щорічно проводить організація Euro NCAP.

Причому мова йде не про китайські або російські автомобілі – ці в більшості випадків європейських краш-тестів не проходять взагалі. Проблеми з безпекою є навіть у машин від виробників зі світовим ім'ям. А деякі з цих небезпечних моделей користуються непоганим попитом в США, Європі та Україні.

Які це моделі? Щоб відповісти на це питання, «Главком.Техно» підготував топ-10 популярних моделей, у яких були виявлені серйозні проблеми з безпекою. До таких ми віднесли автомобілі, які за результатами краш-тестів Euro NCAP не змогли набрати більше трьох зірок з п'яти можливих.

Euro NCAP – це європейська програма оцінки безпеки автомобілів, що була заснована у 1997 році у транспортно-дослідницькій лабораторії Міністерства транспорту Великої Британії. Ця організація зараз підтримується Європейською Комісією, владою Франції, Німеччини, Швеції, Нідерландів та Іспанії, а також автомобільними та громадськими організаціями в кожній країні ЄС.

Fiat Punto

Fiat Punto

Останній краш-тест Fiat Punto проходив в 2017 році. За його результатами хетчбек не набрав жодної зірки. «Пунто» став першим автомобілем в історії Euro NCAP, якому поставили нульову оцінку.

За словами експертів Euro NCAP, рівень захисту пасажирів і дітей Fiat Punto дозволяє виставити автомобілю приблизно дві зірки. Однак у хетчбека немає додаткових систем безпеки, наприклад, системи контролю швидкості і повідомлення про не пристебнутий пасок для задніх пасажирів. А за правилами організації, без них отримати високу підсумкову оцінку неможливо.

В ході краш-тестів фахівці відзначили вкрай низьку захист грудної клітки при ударі об перешкоду, що деформується, лобовому зіткненні по всій ширині машини і бічному ударі. Крім цього, машина забезпечує поганий захист від хлистової травм під час удару ззаду.

Fiat Panda

Fiat Panda

Ще один автомобіль, який отримав «нуль» від Euro NCAP – це Fiat Panda. Захист водія і дорослих пасажирів в Panda оцінили всього в 17,4 бала (45%) через високу ймовірність травм голови і грудної клітини при фронтальних зіткненнях.

Низькою виявився і захист заднього пасажира від травми хлиста. За захист дітей мінівен отримав нуль балів з 24 можливих; при бічному і лобовому ударі манекени шести і десятирічної дитини отримали сильні травми голови.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

Новий Jeep Wrangler за підсумками краш-тестів отримав одну зірку. Випробувачі відзначили слабкий захист грудної клітки водія, а також недостатньою захист ніг при фронтальному зіткненні з бар’єром що деформується і низький захист грудей заднього пасажира при лобовому ударі на всю ширину кузова.

Навантаження не витримали з'єднання передньої стійки і силової балки передньої панелі. Крім того, на низьку оцінку вплинула відсутність кріплень для дитячого сидіння на передньому кріслі і по центру другого ряду, а також травмонебезпечний для пішохода капот.

Ford Mustang

Ford Mustang

Ford Mustang за підсумками випробувань отримав дві зірки з п'яти можливих. Низькі оцінки були виставлені за захист дітей – 15,8 бала, що відповідає 32% від максимально можливого результату. Експерти встановили, що при зіткненні збоку серйозні травми голови може отримати 10-річна дитина, що сидить на бустері на другому ряду крісел.

При цьому при лобовому зіткненні низький ступінь захисту була зафіксована тільки в області грудей шестирічної дитини, що сидить в дитячому автокріслі. Захист інших частин тіла було визнано хорошим або достатнім.

Низьких оцінок «Мустанг» удостоївся і через те, що ні на одне з сидінь неможна встановити дитяче крісло, що відповідає стандартам i-Size, а крісла, що пристібаються ременями, в переважній більшості випадків забезпечують поганий захист.

Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon

Максимальний результат для Lancia Ypsilon – дві зірки з п'яти можливих.

Оцінку знизили за незадовільний захист водія і дорослого пасажира другого ряду. Хетчбек не отримав жодного балу за лобове зіткнення по всій ширині з перешкодою що не деформується.

При ударі найсильніше страждають голова, груди і стегна пасажира і голова водія. Але найголовніше – від удару в моторному відсіку «Лянчі» почалася пожежа! «Плюсова» клема підпалила гальмівну рідину, що витекла з резервуару.

Fiat Tipo

Fiat Tipo

Бюджетний седан Fiat Tipo набрав три зірки. Причинами посереднього результату стала слабкий захист дитини в дитячому кріслі на задньому сидінні, а також низька захищеність від отримання травм у водія і пасажира при лобовому зіткненні по всій ширині кузова.

Крім того відзначені травмонебезпечні для пішоходів передні стійки кузова.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

Новий Suzuki Jimny теж заслужив всього три зірки. Захист водія і переднього пасажира отримав 73%. Під час удару в бар'єр що деформується з перекриттям позашляховик відкинуло назад. І хоча кузов автомобіля з рами не зірвало, всю його передню частину зім'яло, аж до дверного отвору і даху. При цьому через недостатній тиск в подушці безпеки голова манекена вдарилася об маточину керма.

Лобовий удар об стіну став неприємним «сюрпризом» не тільки для водія, але й для переднього пасажира. Єдине, чим зміг блиснуть новий Jimny – захист пасажирів-дітей, який експерти оцінили на 84%.

Renault Duster

Renault Duster

Результат популярного в Україні Renault Duster – три зірки. Таку низьку оцінку автомобіль отримав через недостатній захист водія і дорослих пасажирів. Відзначається, що при бічному зіткненні може бути значно травмовано тулуб водія і пасажира.

Крім того, при ударі ззаду пасажири можуть отримати хлистові травми шиї. Захист водія при фронтальному ударі також оцінено як задовільний, проте безпека машини знижується для людини нестандартної комплекції через особливості конструкції приладової панелі.

Крім того, експерти Euro NCAP вкрай низько оцінили безпеку капота кросовера Duster для пішоходів, а також відсутність електронних систем безпеки в базовій комплектації.

При цьому захист дітей у віці до трьох років отримав вищі оцінки.

Renault Logan

Renault Logan

Logan тестували в кузові MCV. За результатами випробувань універсал отримав всього три зірки. При фронтальному ударі був виявлений контакт рульового колеса з грудною клітиною водія.

Крім цього, датчики манекена зафіксували недостатній захист ніг, а також високу ймовірність отримання хлистових травм під час удару ззаду.

Експерти також відзначили, що у універсала відсутні «натягувачі» ременів безпеки, що також негативно позначилося на кількості зароблених балів.

Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

З технічної точки зору Peugeot 301 і Citroen C-Elysee – брати-близнюки. Тому і результат краш-тесту у бюджетних седанів ідентичний – три зірки.

При фронтальному зіткненні у «французів» передня панель може завдати переднім пасажирам травми грудної клітини. Крім того, велика ймовірність нанесення травми грудей при бічному ударі і зіткненні зі стовпом.

Також незадовільні результати були виявлені при випробуванні захисту від хлистових травм задніх пасажирів.

Мінімальну оцінку заробили седани і за системи безпеки. Зокрема, фахівці організації відзначили, датчики пристебнутих ременів пасажирів недоступні навіть в якості опції.