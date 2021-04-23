- ТОП-10 популярних автомобілів, які більше не випускаються

Відомі моделі автомобілів, які більше не випускаються. Хоча, можливо, вони ще повернуться…

Всесвітня популярність не гарантує вічного життя. Це твердження справедливо не тільки по відношенню до людей, а й автомобілів. Деякі моделі йдуть з «життя» в похилому віці, інші в самому розквіті сил.

Відмовлятися від своїх дітищ доводиться навіть іменитим люксовим виробникам. Причин тому може бути безліч – низький попит, застарілі технології, скорочення витрат.

«Главком.Техно» зібрав топ-10 відомих моделей, які або вже зняті з виробництва, або їх випуск припиниться найближчим часом. У «десятку» увійшли тільки ті автомобілі, відродження яких не передбачається найближчим часом.

Mercedes X-Class

Mercedes X-Class

Mercedes X-Class – наймолодша модель в нашій добірці. Пікап дебютував в 2018-м. А вже через рік з'явилися перші чутки про те, що німці мають намір зняти модель з виробництва. Так і сталося – в травні 2020-го виробництво «ікса» було припинено.

Низька популярність X-Class пояснюється завищеною ціною і декількома відкличними кампаніями, які довелося провести, щоб усунути заводські дефекти.

Перший пікап Mercedes побудований на агрегатах Nissan Navara. Автомобіль випускався на іспанському заводі японської марки. В його основі лежить рама сходового типу з нерозрізним мостом. Привід – з підключенням або постійний повний.

Гамма двигунів пікапа складалася з дизелів Renault-Nissan і німецького турбодизеля V6 потужністю 258 кінських сил і 550 Нм крутного моменту.

Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser

FJ Cruiser – мабуть, найяскравіший позашляховик Toyota. Однак неабиякий дизайн не зміг врятувати модель – її виробництво припинилося в 2017 році, коли була випущена остання прощальна спеціальна версія авто. Щоправда, продавалася вона тільки в Японії. Серійно ж FJ не випускається з 2013-го.

Своє рішення, попрощатися з FJ Cruiser, японці не пояснили. Швидше за все, проблема полягала в тому, що автомобіль безнадійно застарів як морально, так і технічно. А його продажі не могли похвалитися високими показниками.

Toyota FJ Cruiser був побудований на рамному шасі Land Cruiser Prado. Автомобіль цінувався за невибагливість, високий дорожній просвіт і тяговитість. Але одночасно з цим він піддавався суворій критиці за погану оглядність, маленький багажник і незручні задні сидіння.

BMW i8

BMW i8

У 2013-му – рік дебюту – гібридний i8 був найбільш інноваційним автомобілем BMW. Однак проект не отримав продовження. І в 2020-му німецька марка відмовилася від моделі на користь інших напрацювань.

BMW i8 комплектувався гібридною силовою установкою, до складу якої входять:

електромотор, який встановлений на передній осі;

акумулятор ємністю 7,1 кіловат-години;

1,5-літровий бензиновій мотор.

У сукупності агрегати видають до 374 кінських сил. Купе розганяється з місця до «сотні» за 4,4 секунди і розвивало максимальну швидкість 250 кілометрів на годину.

В ході останнього оновлення в 2018 році віддача електродвигуна була збільшена до 143 кінських сил, а ємність батарей – до 11,8 кіловат-години.

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Не пощадив час і Ford Mondeo – останній екземпляр американського седана був випущений в серпні 2020 року.

Ford Fusion, відомий на європейському ринку під ім'ям Mondeo, вирішено було зняти з виробництва через падіння попиту. Це був останній седан в модельній лінійці марки. Тепер «Форд» зосередиться на більш популярних позашляховиках, кросоверах і пікапах.

Місце останнього седана Ford на конвеєрі заводу в Мексиці займе новітній Bronco Sport, який стане найдоступнішим кросовером марки.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle

Останній Volkswagen Beetle зійшов з конвеєра в липні 2019 року. Одна з найпопулярніших моделей в світі випускалася протягом 80 років. «Народний» автомобіль збирали на декількох підприємствах, в тому числі в Німеччині та Мексиці.

Beetle – найбільш іменитий автомобіль в нашій добірці. «Жук» був створений Фердинандом Порше за дорученням Адольфа Гітлера. «Малюк» був покликаний стати бюджетним народним автомобілем.

Протягом десятиліть «Жук» мав задньомоторне компонування, поки в 1998 році не з'явився New Beetle, побудований на архітектурі Volkswagen Golf.

Renault Scenic

Renault Scenic

Західні ЗМІ стверджують, що Renault вирішила поставити хрест на компактвені Scenic.

У минулому році продажі Renault Scenic в Європі впали на 16%. До того ж модель випускають на заводі у Франції, який планується перепрофілювати під випуск електромобілів.

Ще одна причина відмовитися від «Сценика» – фінансове становище Renault-Nissan. Через арешт екс-глави альянсу Карлоса Гона 2019 рік Renault вперше за 10 років завершила зі збитком. У 2020-му ситуація тільки погіршилася через пандемію коронавірусу.

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero – легенда в світі позашляховиків. Але навіть цей титул не врятував його від «вимирання». За даними журналістів, автомобіль буде знятий з виробництва в 2021 році. І послідовника у нього не буде.

В Японії прощання з Pajero затягнулося: там позашляховики ще збирають на експорт, проте попит на них продовжує падати. У зв'язку з цим в Mitsubishi ухвалили рішення згорнути виробництво.

Audi TT

Audi TT

Доводиться скорочувати витрати і Audi. Тому компанія вирішила відмовитися від одного зі своїх спорткарів – купе TT.

Audi TT базується на платформі Volkswagen. Автомобіль пропонується, як з бензиновими, так і дизельними моторами потужністю від 184 до 310 кінських сил. А на «зарядженому» Audi TT – RS – 2,5-літровий турбомотор видає до 460 кінських сил і 528 Нм крутного моменту.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Про те, що Chevrolet Aveo незабаром піде в історію, стало відомо ще в 2018 році. Тоді General Motors, якому належить Chevrolet, оголосив про плани відмовитися від випуску легковиків і зосередиться на кросоверах, позашляховиках і електромобілях.

Останні роки продажі Aveo постійно знижувалися. Наприклад, якщо в 2016 році в США дилери продали 55,2 тисячі машин, то в 2019 році продажі впали до 13,9 тисяч штук.

За перший квартал 2020 року модель розійшлася в кількості 4,3 тисячі штук.

Історія Aveo почалася в 2002 році. У різних країнах модель продавалася під різними назвами. Зокрема, в Україні, де автомобіль збирався на Запорізькому автозаводі, Aveo також була відома, як ЗАЗ «Віда».

Opel Zafira

Opel Zafira

В Європі Opel Zafira встиг стати практично народним «бусіком». У першому поколінні сімейний мікроавтобус міг похвалитися відмінною ходовою частиною, яку доводили до розуму фахівці з Porsche. І це був завидний козир. Відпрацював він здорово, але недовго. І тепер його місце на ринку передано кросоверу Opel Grandland X, розробленому вже в співдружності з PSA.

Але закриття проекту ніяк не пов'язане з переходом бренду у французькі руки. Мінівену з сімома місцями конкурувати з новими кросоверами просто неможливо. І це проблема не тільки Opel. Мінівени повільно вмирають у всій Європі.