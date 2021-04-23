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    ТОП-10 популярних автомобілів, які більше не випускаються

    - ТОП-10 популярних автомобілів, які більше не випускаються
    Mercedes X-Class
    Mercedes X-Class, Фото: Mercedes

    Відомі моделі автомобілів, які більше не випускаються. Хоча, можливо, вони ще повернуться…

    Всесвітня популярність не гарантує вічного життя. Це твердження справедливо не тільки по відношенню до людей, а й автомобілів. Деякі моделі йдуть з «життя» в похилому віці, інші в самому розквіті сил.

    Відмовлятися від своїх дітищ доводиться навіть іменитим люксовим виробникам. Причин тому може бути безліч – низький попит, застарілі технології, скорочення витрат.

    «Главком.Техно» зібрав топ-10 відомих моделей, які або вже зняті з виробництва, або їх випуск припиниться найближчим часом. У «десятку» увійшли тільки ті автомобілі, відродження яких не передбачається найближчим часом.

    Mercedes X-Class

    Mercedes X-Class
    Mercedes X-Class

    Mercedes X-Class – наймолодша модель в нашій добірці. Пікап дебютував в 2018-м. А вже через рік з'явилися перші чутки про те, що німці мають намір зняти модель з виробництва. Так і сталося – в травні 2020-го виробництво «ікса» було припинено.

    Низька популярність X-Class пояснюється завищеною ціною і декількома відкличними кампаніями, які довелося провести, щоб усунути заводські дефекти.

    Перший пікап Mercedes побудований на агрегатах Nissan Navara. Автомобіль випускався на іспанському заводі японської марки. В його основі лежить рама сходового типу з нерозрізним мостом. Привід – з підключенням або постійний повний.

    Гамма двигунів пікапа складалася з дизелів Renault-Nissan і німецького турбодизеля V6 потужністю 258 кінських сил і 550 Нм крутного моменту.

    Toyota FJ Cruiser

    Toyota FJ Cruiser
    Toyota FJ Cruiser

    FJ Cruiser – мабуть, найяскравіший позашляховик Toyota. Однак неабиякий дизайн не зміг врятувати модель – її виробництво припинилося в 2017 році, коли була випущена остання прощальна спеціальна версія авто. Щоправда, продавалася вона тільки в Японії. Серійно ж FJ не випускається з 2013-го.

    Своє рішення, попрощатися з FJ Cruiser, японці не пояснили. Швидше за все, проблема полягала в тому, що автомобіль безнадійно застарів як морально, так і технічно. А його продажі не могли похвалитися високими показниками.

    Toyota FJ Cruiser був побудований на рамному шасі Land Cruiser Prado. Автомобіль цінувався за невибагливість, високий дорожній просвіт і тяговитість. Але одночасно з цим він піддавався суворій критиці за погану оглядність, маленький багажник і незручні задні сидіння.

    BMW i8

    BMW i8
    BMW i8

    У 2013-му – рік дебюту – гібридний i8 був найбільш інноваційним автомобілем BMW. Однак проект не отримав продовження. І в 2020-му німецька марка відмовилася від моделі на користь інших напрацювань.

    BMW i8 комплектувався гібридною силовою установкою, до складу якої входять:

    • електромотор, який встановлений на передній осі;
    • акумулятор ємністю 7,1 кіловат-години;
    • 1,5-літровий бензиновій мотор.

    У сукупності агрегати видають до 374 кінських сил. Купе розганяється з місця до «сотні» за 4,4 секунди і розвивало максимальну швидкість 250 кілометрів на годину.

    В ході останнього оновлення в 2018 році віддача електродвигуна була збільшена до 143 кінських сил, а ємність батарей – до 11,8 кіловат-години.

    Ford Mondeo

    Ford Mondeo
    Ford Mondeo

    Не пощадив час і Ford Mondeo – останній екземпляр американського седана був випущений в серпні 2020 року.

    Ford Fusion, відомий на європейському ринку під ім'ям Mondeo, вирішено було зняти з виробництва через падіння попиту. Це був останній седан в модельній лінійці марки. Тепер «Форд» зосередиться на більш популярних позашляховиках, кросоверах і пікапах.

    Місце останнього седана Ford на конвеєрі заводу в Мексиці займе новітній Bronco Sport, який стане найдоступнішим кросовером марки.

    Volkswagen Beetle

    Volkswagen Beetle
    Volkswagen Beetle

    Останній Volkswagen Beetle зійшов з конвеєра в липні 2019 року. Одна з найпопулярніших моделей в світі випускалася протягом 80 років. «Народний» автомобіль збирали на декількох підприємствах, в тому числі в Німеччині та Мексиці.

    Beetle – найбільш іменитий автомобіль в нашій добірці. «Жук» був створений Фердинандом Порше за дорученням Адольфа Гітлера. «Малюк» був покликаний стати бюджетним народним автомобілем.

    Протягом десятиліть «Жук» мав задньомоторне компонування, поки в 1998 році не з'явився New Beetle, побудований на архітектурі Volkswagen Golf.

    Renault Scenic

    Renault Scenic
    Renault Scenic

    Західні ЗМІ стверджують, що Renault вирішила поставити хрест на компактвені Scenic.

    У минулому році продажі Renault Scenic в Європі впали на 16%. До того ж модель випускають на заводі у Франції, який планується перепрофілювати під випуск електромобілів.

    Ще одна причина відмовитися від «Сценика» – фінансове становище Renault-Nissan. Через арешт екс-глави альянсу Карлоса Гона 2019 рік Renault вперше за 10 років завершила зі збитком. У 2020-му ситуація тільки погіршилася через пандемію коронавірусу.

    Mitsubishi Pajero

    Mitsubishi Pajero
    Mitsubishi Pajero

    Mitsubishi Pajero – легенда в світі позашляховиків. Але навіть цей титул не врятував його від «вимирання». За даними журналістів, автомобіль буде знятий з виробництва в 2021 році. І послідовника у нього не буде.

    В Японії прощання з Pajero затягнулося: там позашляховики ще збирають на експорт, проте попит на них продовжує падати. У зв'язку з цим в Mitsubishi ухвалили рішення згорнути виробництво.

    Audi TT

    Audi TT
    Audi TT

    Доводиться скорочувати витрати і Audi. Тому компанія вирішила відмовитися від одного зі своїх спорткарів – купе TT.

    Audi TT базується на платформі Volkswagen. Автомобіль пропонується, як з бензиновими, так і дизельними моторами потужністю від 184 до 310 кінських сил. А на «зарядженому» Audi TT – RS – 2,5-літровий турбомотор видає до 460 кінських сил і 528 Нм крутного моменту.

    Chevrolet Aveo

    Chevrolet Aveo
    Chevrolet Aveo

    Про те, що Chevrolet Aveo незабаром піде в історію, стало відомо ще в 2018 році. Тоді General Motors, якому належить Chevrolet, оголосив про плани відмовитися від випуску легковиків і зосередиться на кросоверах, позашляховиках і електромобілях.

    Останні роки продажі Aveo постійно знижувалися. Наприклад, якщо в 2016 році в США дилери продали 55,2 тисячі машин, то в 2019 році продажі впали до 13,9 тисяч штук.

    За перший квартал 2020 року модель розійшлася в кількості 4,3 тисячі штук.

    Історія Aveo почалася в 2002 році. У різних країнах модель продавалася під різними назвами. Зокрема, в Україні, де автомобіль збирався на Запорізькому автозаводі, Aveo також була відома, як ЗАЗ «Віда».

    Opel Zafira

    Opel Zafira
    Opel Zafira

    В Європі Opel Zafira встиг стати практично народним «бусіком». У першому поколінні сімейний мікроавтобус міг похвалитися відмінною ходовою частиною, яку доводили до розуму фахівці з Porsche. І це був завидний козир. Відпрацював він здорово, але недовго. І тепер його місце на ринку передано кросоверу Opel Grandland X, розробленому вже в співдружності з PSA.

    Але закриття проекту ніяк не пов'язане з переходом бренду у французькі руки. Мінівену з сімома місцями конкурувати з новими кросоверами просто неможливо. І це проблема не тільки Opel. Мінівени повільно вмирають у всій Європі.

    Теги: Mercedes Opel Volkswagen Renault Toyota Nissan BMW Audi
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