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Toyota змінила стратегію через китайських конкурентів: що вирішили японці

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Toyota змінила стратегію через китайських конкурентів: що вирішили японці
Toyota RAV4 нового покоління: компанія змінює позиціонування моделі
фото з відкритих джерел

Японський автовиробник не планує конкурувати з китайськими брендами за ціною

Toyota визнала, що китайські автовиробники змінили ситуацію на автомобільному ринку Південної Африки. Замість цінової конкуренції японська компанія вирішила перевести популярну модель RAV4 у дорожчий сегмент, повідомляє «Главком» із посиланням на Autoblog.

Ще на початку року в Toyota заявляли, що не надто занепокоєні зростанням популярності доступних автомобілів китайських брендів. У компанії наголошували, що низька ціна не може повністю конкурувати з репутацією Toyota у питаннях якості, надійності та довговічності.

Однак у Південній Африці позиція японського автовиробника змінилася. Під час презентації нового покоління Toyota RAV4 керівник місцевого PR-напрямку компанії Ріан Естергейзен визнав, що китайські виробники суттєво вплинули на автомобільний ринок.

«Ми не можемо безпосередньо конкурувати з новими китайськими брендами за ціною в початковому сегменті», – зазначив топменеджер компанії.

За його словами, китайським виробникам вдалося залучити покупців до нових автомобілів нижнього та середнього цінових сегментів. Зокрема, частина людей, які раніше розглядали придбання вживаного авто, тепер обирає нову машину.

На ринку США ситуація поки інша. Через високі мита автомобілі китайських брендів фактично не представлені в американських автосалонах.

Водночас китайські автовиробники активно розширюють присутність на інших ринках. Їхні автомобілі дедалі частіше з’являються в Латинській Америці, Південно-Східній Азії, Австралії та Європі.

Одним із важливих напрямків для китайських виробників стала Мексика. Крім того, Канада допускає на свій ринок автомобілі китайського виробництва, хоча й за іншими правилами, ніж США.

Замість цінової війни Toyota вирішила змінити позиціонування RAV4. Нове покоління кросовера в Південній Африці подорожчало, а сама модель має перейти до більш преміального сегмента.

Таким чином, Toyota хоче орієнтуватися на покупців, які готові платити більше, а не конкурувати з китайськими брендами в бюджетному сегменті.

Як повідомляв «Главком», у липні 2026 року внаслідок російської атаки було знищено склад Toyota в Україні. Через це компанія попереджала про можливі затримки з постачанням автомобілів та запчастин.

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Теги: ринок Мексика модель Toyota

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