Французькі інженери створили для Макрона унікальний броньовик: як він виглядає

Французький бренд DS Automobiles створив справжній кабінет на колесах для глави держави

Президент Франції Емманюель Макрон отримав новий офіційний автомобіль – спеціально створений броньований електричний кросовер DS N°7 ÉLYSÉE. Новинку французький преміальний бренд DS Automobiles уперше продемонстрував під час військового параду 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії, коли глава держави проїхався на новому автомобілі Єлисейськими полями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на автомобільну корпорацію Stellantis.

Ексклюзивний позашляховик від французького бренду DS Automobiles став першим в історії офіційним повністю електричним автомобілем у розпорядженні Єлисейського палацу.

Франція створила новий броньовик для Макрона Фото: Stellantis

Технічні характеристики та безпека

Новий президентський автомобіль створений на базі цивільної моделі DS N°7 AWD Long Range. Він має низку суттєвих конструктивних змін для забезпечення високого рівня безпеки та комфорту першої особи держави:

Повний бронезахист: кузов автомобіля повністю броньований відповідно до жорстких специфікацій і вимог безпеки президентської канцелярії. Адаптивна ходова частина: автомобіль оснащено ексклюзивною гідропневматичною підвіскою французького виробництва, яка забезпечує підвищену стійкість важкого броньовика та плавність ходу. Екологічна силова установка: позашляховик обладнаний повністю електричною установкою E-TENSE загальною потужністю 350 кінських сил та батареєю ємністю 97,2 кВт·год. Повний привід забезпечують два електродвигуни.

Президентський салон

Колісну базу автомобіля збільшили на 25 сантиметрів, що дозволило значно розширити простір задньої частини салону.

Салон автомобіля було спроєктовано як повноцінний мобільний робочий кабінет президента. Традиційний задній диван замінили на два окремі крісла, розділені багатофункціональною консоллю. До її складу входять:

висувний робочий столик;

бездротова індукційна зарядка для смартфонів;

додаткові ніші для документів та панель керування освітленням.

Бічні задні вікна мають функцію регулювання рівня затемнення (тонування), що дозволяє адаптувати видимість залежно від безпекових вимог чи протокольних умов експедиції.

Інтер'єр оздоблено шкірою Nappa, тканиною Alcantara та декоративними вставками з ясена.

Символізм дизайну та «національна збірка»

Дизайн автомобіля DS N°7 ÉLYSÉE виконаний у стилістиці французької державної символіки. Екстер'єр пофарбовано в ексклюзивний відтінок синього кольору Liberty Blue. Передня решітка радіатора оснащена підсвіткою DS LUMINASCREEN у кольорах національного триколору (синій, білий, червоний). Ця ж кольорова гама дублюється на емблемі капота, кришці багажника та колісних дисках.

В інтер'єрі використано сіру алькантару на стелі та темно-синю шкіру Nappa на сидіннях. Декоративні панелі виготовлені з ясена, а на приладовій панелі методом лазерного гравіювання нанесено портрет Маріанни – символу Французької Республіки. Додатково присутнє фірмове тиснення у формі літери X та вишивка «RF» (République Française) золотистими нитками.

Франція створила новий броньовик для Макрона фото: Stellantis

Зазначимо, що виробництво автомобіля залучило промислові потужності різних регіонів Франції:

бронювання та збірка кузова: Бретань (завод Centigon);

акумуляторна батарея: О-де-Франс (завод ACC);

електродвигуни: Гранд-Ест;

підвіска: Окситанія;

аудіосистема: Овернь-Рона-Альпи.

Ця модель продовжує понад 60-річну традицію співпраці французьких президентів із брендом DS (зокрема, починаючи з легендарного автомобіля Citroën DS 19 Шарля де Голля). Одночасно з президентським дебютом бренд анонсував вихід серійної версії кросовера DS N°7 для масового ринку.

До слова, 14 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж передасть Україні ліцензії на виробництво французького високоточного озброєння, зокрема ракет Aster-30, авіабомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP. Про відповідне рішення французький лідер повідомив після засідання Антибалістичної коаліції, наголосивши на поглибленні оборонного співробітництва з Україною.