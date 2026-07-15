Головна Техно Авто
search button user button menu button

Французькі інженери створили для Макрона унікальний броньовик: як він виглядає

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Французькі інженери створили для Макрона унікальний броньовик: як він виглядає
Франція створила новий броньовик для Макрона
Фото: скрин з відео

Французький бренд DS Automobiles створив справжній кабінет на колесах для глави держави

Президент Франції Емманюель Макрон отримав новий офіційний автомобіль – спеціально створений броньований електричний кросовер DS N°7 ÉLYSÉE. Новинку французький преміальний бренд DS Automobiles уперше продемонстрував під час військового параду 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії, коли глава держави проїхався на новому автомобілі Єлисейськими полями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на автомобільну корпорацію Stellantis.

Ексклюзивний позашляховик від французького бренду DS Automobiles став першим в історії офіційним повністю електричним автомобілем у розпорядженні Єлисейського палацу.

Франція створила новий броньовик для Макрона
Франція створила новий броньовик для Макрона
Фото: Stellantis

Технічні характеристики та безпека

Новий президентський автомобіль створений на базі цивільної моделі DS N°7 AWD Long Range. Він має низку суттєвих конструктивних змін для забезпечення високого рівня безпеки та комфорту першої особи держави:

  1. Повний бронезахист: кузов автомобіля повністю броньований відповідно до жорстких специфікацій і вимог безпеки президентської канцелярії.
  2. Адаптивна ходова частина: автомобіль оснащено ексклюзивною гідропневматичною підвіскою французького виробництва, яка забезпечує підвищену стійкість важкого броньовика та плавність ходу.
  3. Екологічна силова установка: позашляховик обладнаний повністю електричною установкою E-TENSE загальною потужністю 350 кінських сил та батареєю ємністю 97,2 кВт·год. Повний привід забезпечують два електродвигуни.

Президентський салон

Колісну базу автомобіля збільшили на 25 сантиметрів, що дозволило значно розширити простір задньої частини салону.

Салон автомобіля було спроєктовано як повноцінний мобільний робочий кабінет президента. Традиційний задній диван замінили на два окремі крісла, розділені багатофункціональною консоллю. До її складу входять:

  • висувний робочий столик;
  • бездротова індукційна зарядка для смартфонів;
  • додаткові ніші для документів та панель керування освітленням.

Бічні задні вікна мають функцію регулювання рівня затемнення (тонування), що дозволяє адаптувати видимість залежно від безпекових вимог чи протокольних умов експедиції.

Інтер'єр оздоблено шкірою Nappa, тканиною Alcantara та декоративними вставками з ясена. 

Символізм дизайну та «національна збірка»

Дизайн автомобіля DS N°7 ÉLYSÉE виконаний у стилістиці французької державної символіки. Екстер'єр пофарбовано в ексклюзивний відтінок синього кольору Liberty Blue. Передня решітка радіатора оснащена підсвіткою DS LUMINASCREEN у кольорах національного триколору (синій, білий, червоний). Ця ж кольорова гама дублюється на емблемі капота, кришці багажника та колісних дисках.

В інтер'єрі використано сіру алькантару на стелі та темно-синю шкіру Nappa на сидіннях. Декоративні панелі виготовлені з ясена, а на приладовій панелі методом лазерного гравіювання нанесено портрет Маріанни – символу Французької Республіки. Додатково присутнє фірмове тиснення у формі літери X та вишивка «RF» (République Française) золотистими нитками.

Франція створила новий броньовик для Макрона
Франція створила новий броньовик для Макрона
фото: Stellantis

Зазначимо, що виробництво автомобіля залучило промислові потужності різних регіонів Франції:

  • бронювання та збірка кузова: Бретань (завод Centigon);
  • акумуляторна батарея: О-де-Франс (завод ACC);
  • електродвигуни: Гранд-Ест;
  • підвіска: Окситанія;
  • аудіосистема: Овернь-Рона-Альпи.

Ця модель продовжує понад 60-річну традицію співпраці французьких президентів із брендом DS (зокрема, починаючи з легендарного автомобіля Citroën DS 19 Шарля де Голля). Одночасно з президентським дебютом бренд анонсував вихід серійної версії кросовера DS N°7 для масового ринку.

До слова, 14 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж передасть Україні ліцензії на виробництво французького високоточного озброєння, зокрема ракет Aster-30, авіабомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP. Про відповідне рішення французький лідер повідомив після засідання Антибалістичної коаліції, наголосивши на поглибленні оборонного співробітництва з Україною.

Читайте також:

Теги: Франція Електромобілі автомобіль Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецький автоконцерн Volkswagen планує скоротити до 100 тисяч із нинішніх 630 тисяч працівників
Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Вчора, 14:25
Памела Андерсон показала кадри зі святкового відпочинку
Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото)
3 липня, 13:30
Поліція нині використовує комбіновану систему контролю швидкісного режиму
Українців масово штрафують за швидкість: поліція розкрила статистику за пів року
1 липня, 23:24
Поліція повідомила, на які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим
На Вінниччині введено обмеження для вантажівок
26 червня, 18:23
Вперше в серії головною героїнею GTA стає жінка – Люсія
GTA 6 відкрила передзамовлення: які ціни на одну з найочікуваніших ігор
25 червня, 02:40
Рекордна спека паралізувала частину Європи
Блекаут дістався Франції. Через аномальну спеку частина країни залишилася без світла
24 червня, 12:11
Європа встановлює температурні рекорди через хвилю спеки
Аномальна спека в Європі забрала життя щонайменше 18 людей
23 червня, 07:21
Еммануель Макрон зустрічав лідерів країн на саміті G7
Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
17 червня, 13:28
Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
17 червня, 01:10

Авто

Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше
Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше
Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі
Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі
Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати
Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати
Посвідчення водія після вступу в ЄС: Кабмін розповів, коли міняти
Посвідчення водія після вступу в ЄС: Кабмін розповів, коли міняти
Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб
Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
167K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
52K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua