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Росія знищила склад Toyota в Україні, можливі затримки з постачанням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія знищила склад Toyota в Україні, можливі затримки з постачанням
Незважаючи на атаку РФ, компанія заявила, що продовжить працювати
фото: Toyota Ukraine﻿/Facebook

Компанія налагоджує постачання продукції до дилерської мережі Toyota через альтернативні маршрути

Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Зараз команда імпортера відновлює логістичні процеси та налагоджує постачання продукції до дилерської мережі Toyota через альтернативні маршрути. Через руйнування складу в Україні можливі тимчасові затримки з відвантаженням запчастин, аксесуарів та мастильних матеріалів.

«Задіяно альтернативні логістичні рішення, щоб мінімізувати вплив на обслуговування наших клієнтів... Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися до звичного режиму та забезпечувати безперервну підтримку», – зазначили в «Тойота-Україна».

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

До слова, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. 

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Теги: Київ Київщина обстріл бізнес Україна

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