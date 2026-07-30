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Названо 10 кросоверів, які найчастіше купують українці

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Названо 10 кросоверів, які найчастіше купують українці
Лідером продажів став Renault Duster
фото з відкритих джерел

Кросовери забезпечили 80% продажів нових легковиків в Україні у першому півріччі 2026 року

За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укравтопром».

За даними «Укравтопрому», кросовери (SUV) забезпечили 80% продажів нових легкових автомобілів в Україні.

Найбільшу частку серед нових SUV становили автомобілі з бензиновими двигунами – 37,8%. На гібридні моделі припало 32,9% продажів, на дизельні – 20,4%, на електромобілі – 8,7%, а на автомобілі з газобалонним обладнанням – 0,2%.

До десятки найпопулярніших нових кросоверів увійшли:

  • Renault Duster – 2670 авто;
  • Toyota RAV4 – 1811;
  • Hyundai Tucson – 1302;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 1003;
  • Skoda Kodiaq – 943;
  • Mazda CX-5 – 910;
  •  Volkswagen Touareg – 854;
  • Nissan Qashqai – 627;
  • Skoda Karoq – 606;
  • Kia Sportage – 552.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що попит на електромобілі в Європі продовжує зростати.

За даними Reuters, у червні в країнах Європи зареєстрували рекордні 530 тис. електромобілів і плагін-гібридів, а серед найпопулярніших моделей були Tesla Model Y, Tesla Model 3, Skoda Elroq та Skoda Enyaq.

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Теги: кросовери автомобіль

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