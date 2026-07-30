Названо 10 кросоверів, які найчастіше купують українці

Кросовери забезпечили 80% продажів нових легковиків в Україні у першому півріччі 2026 року

За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укравтопром».

За даними «Укравтопрому», кросовери (SUV) забезпечили 80% продажів нових легкових автомобілів в Україні.

Найбільшу частку серед нових SUV становили автомобілі з бензиновими двигунами – 37,8%. На гібридні моделі припало 32,9% продажів, на дизельні – 20,4%, на електромобілі – 8,7%, а на автомобілі з газобалонним обладнанням – 0,2%.

До десятки найпопулярніших нових кросоверів увійшли:

Renault Duster – 2670 авто;

Toyota RAV4 – 1811;

Hyundai Tucson – 1302;

Toyota Land Cruiser Prado – 1003;

Skoda Kodiaq – 943;

Mazda CX-5 – 910;

Volkswagen Touareg – 854;

Nissan Qashqai – 627;

Skoda Karoq – 606;

Kia Sportage – 552.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що попит на електромобілі в Європі продовжує зростати.

За даними Reuters, у червні в країнах Європи зареєстрували рекордні 530 тис. електромобілів і плагін-гібридів, а серед найпопулярніших моделей були Tesla Model Y, Tesla Model 3, Skoda Elroq та Skoda Enyaq.