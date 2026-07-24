У ДТП за рік загинув понад мільйон людей: яка ситуація в Україні

Смертність від ДТП в Україні з 1990 року знизилася майже на 44%

У 2023 році внаслідок дорожньо-транспортних пригод у світі загинули близько 1,34 мільйона людей, а понад 50 мільйонів отримали травми. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Public Health, пише «Главком».

Що показало дослідження

Науковці проаналізували дані з 204 країн і територій за період з 1990 до 2023 року, використавши інформацію з лікарень, поліцейських звітів, реєстрів смертності та опитувань населення. Попри те, що за останні десятиліття смертність і травматизм у розрахунку на чисельність населення зменшилися, абсолютна кількість загиблих у ДТП продовжує зростати.

Найбільше серед постраждалих – водії та пасажири легкових автомобілів, вантажівок і автобусів: на них припадає майже 40% усіх травмованих і 518 тисяч смертей у 2023 році. Пішоходи становлять 22,7% постраждалих, велосипедисти – 19,8%, а мотоциклісти – 13,2%.

З 2010 року смертність від ДТП скоротилася у 80 країнах. Водночас у США вона зросла на 13,2%, а в Гані – майже на 50%. Понад 90% смертей унаслідок аварій припадають на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Окремо автори дослідження звернули увагу, що для чоловіків віком від 10 до 39 років дорожньо-транспортні пригоди залишаються найпоширенішою причиною смерті.

Яка ситуація в Україні

За оцінками дослідників, у 2023 році в Україні зареєстрували близько 350 тисяч дорожніх травм. Їхня поширеність становила 1024 випадки на 100 тисяч населення – це більше за середньосвітовий показник. Водночас смертність в Україні була нижчою за світову – 8,7 випадку на 100 тисяч населення. З 1990 року цей показник знизився приблизно на 44%, що є суттєвішим скороченням, ніж у середньому у світі.

Нагадаємо, попри позитивну динаміку порівняно з 1990-ми, ситуація з безпекою на українських дорогах і сьогодні лишається гострою – про це детально писав «Главком» у колонці «Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах». Лише за перші чотири місяці 2025 року на дорогах України загинули 815 людей, ще понад 8,3 тисячі дістали поранення.