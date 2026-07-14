Головна Техно Авто
search button user button menu button

Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Німецький автоконцерн Volkswagen планує скоротити до 100 тисяч із нинішніх 630 тисяч працівників
фото: depositphotos.com

Чому штат концерну такий роздутий і чи допоможуть скорочення дати відсіч конкуренції з Китаю?

Volkswagen створив один із найбільших штатів працівників у світовій автомобільній промисловості. Маючи майже 630 тисяч працівників – 680 тисяч, якщо враховувати спільні підприємства в Китаї, – VW має приблизно на 60 відсотків більше персоналу, ніж Toyota, на 140 відсотків більше, ніж Stellantis, і майже на 240 відсотків більше, ніж Ford.

Колись така чисельність персоналу була ознакою промислової могутності Німеччини та величезних прибутків Volkswagen. Тепер вона перетворилася на великий тягар, який змушує компанію йти на болючі скорочення, щоб вижити в конкуренції з гнучкими китайськими виробниками.

Після того як минулого року через зменшення прибутків уже було скорочено тисячі робочих місць, Volkswagen готується скоротити ще загалом до 100 тисяч, зокрема десятки тисяч у Німеччині. Компанія також має намір закрити чотири німецькі заводи. Ці скорочення торкнуться і брендів авто преміум-класу, таких як Porsche та Audi, які так само входять до концерну Volkswagen.

У подібній ситуації опинилися й інші німецькі автовиробники й постачальники комплектуючих для автопромисловості. Приміром, Mercedes-Benz планує скоротити кілька тисяч робочих місць, а такі постачальники комплектуючих, як Bosch, оголосили про масштабні заощадження.

До концерну VW, окрім марки Volkswagen, належать Audi, Porsche, Skoda, Seat та інші
До концерну VW, окрім марки Volkswagen, належать Audi, Porsche, Skoda, Seat та інші
фото: AP

Як Volkswagen опинився в такому становищі

Роздутий штат персоналу на Volkswagen пов'язаний із давніми стратегічними рішеннями концерну. Меган Остертаг, аналітикиня з питань економічної політики в американській Фундації інформаційних технологій та інновацій, зазначає, що VW потребував значно більшого штату, оскільки вирішив контролювати більше етапів виробництва, ніж її конкуренти.

«Компанія самостійно виробляє багато своїх комплектуючих і програмного забезпечення, що збільшує потребу в працівниках і, звісно, витрати на них», – сказала Остертаг в інтерв'ю DW, додавши, що виробничі витрати в Німеччині можуть бути «навіть удвічі вищими, ніж у конкурентів».

Інші експерти вказують на агресивну стратегію поглинань Volkswagen протягом багатьох років. За цей час концерн поглинув такі бренди, як Skoda, Porsche, SEAT і Bugatti, не кажучи вже про кількох виробників вантажівок. 

«Ця стратегія певною мірою працювала, але складність інтеграції всіх цих брендів, ланцюжків постачання та різних дизайнів робить управління VW дуже складним», – зазначив у коментарі для DW Деніел Гаррісон, старший автомобільний аналітик лондонської компанії Ultima Media.  

Чому модель Volkswagen зламалася

Хоча фінансові збитки Volkswagen через скандал навколо двигунів із маніпульованим програмним забезпеченням у 2015 році («дизельгейт») не були довгостроковими, компанія все одно мала величезні витрати і незабаром зіткнулася з новими проблемами.

Концерн повільно переходив на виробництво електромобілів (EV) – саме тоді, коли китайські виробники електрокарів здобули серйозну популярність і технологічну перевагу. Ця затримка призвела до падіння продажів у Китаї, на який припадала третина загального збуту VW, а також до послаблення попиту на авто концерну в Європі та на інших ключових ринках.

2015 року Volkswagen опинився у центрі скандалу з маніпульованим ПЗ авто з дизельними двигунами
2015 року Volkswagen опинився у центрі скандалу з маніпульованим ПЗ авто з дизельними двигунами
фото: AP

«VW також повторив помилку, зроблену автопромом США десятиліття тому. У 1960-их і 1970-их роках «Велика трійка» – Ford, GM та Chrysler (нині входить до Stellantis) – були роздутими та важко адаптувалися до мінливої кон'юнктури, тоді як японські та європейські конкуренти почали витісняти їх з ринку». Коли американські автовиробники зрештою знизили вартість виробництва, минуло вже десятиліття, і вони суттєво відстали, зазначила Остертаг.

Toyota, яка виробляє приблизно таку ж кількість автомобілів, що й VW, має майже вдвічі менший штат працівників, оскільки більше покладається на постачальників комплектуючих, має вищий рівень автоматизації та простішу структуру управління.

Експерт з автомобільної галузі Маттіас Шмідт (Matthias Schmidt) в одному з нещодавніх аналітичних звітів вказав на ще один чинник: «залізну хватку» профспілок та ключового акціонера, у якій опинився концерн. Це, за його словами, призвело до того, що «потребу скоригувати чисельність персоналу ігнорували роками».

Німецька федеральна земля Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen у Вольфсбурзі, володіє 20 відсотками голосів у компанії та має право блокувати важливі рішення. У минулому земля тиснула на керівництво, щоб воно не закривало заводи й не скорочувало працівників, зокрема під час кризи через «дизельгейт» і проблем із ланцюгами постачання у період пандемії Covid-19. Тисне влада землі на керівництво концерну і зараз. 

Тим часом потужні німецькі профспілки протягом десятиліть неодноразово добивалися суттєвого підвищення зарплат та щедрих соціальних пакетів, завдяки чому персонал VW став одним із найвисокооплачуваніших у світовому автопромі.

Чотири німецькі заводи, зокрема підприємство в Цвікау, опинилися під загрозою закриття
Чотири німецькі заводи, зокрема підприємство в Цвікау, опинилися під загрозою закриття
фото: depositphotos.com

Чи спрацює план перебудови VW?

Хоча профспілки рішуче виступають проти планів Volkswagen скоротити працівників, аналітики попереджають, що компанії, можливо, доведеться скоротити витрати навіть більш ніж планувалося. Досі концерт планує скоротити витрати на 4 мільярди євро щорічно, аби пережити кризу. 

У компанії сподіваються, що заплановані скорочення штату дадуть заощадження, зменшать надлишкові виробничі потужності на німецьких заводах і допоможуть підвищити короткострокові прибутки. Проте високий рівень затрат на виробництво VW та повільна культура ухвалення рішень можуть призвести до того, що знадобляться глибші й радикальніші реформи.

VW варто «активніше інвестувати в автоматизацію», заявила Остертаг у розмові з DW. Вона вважає, що це дозволить автовиробнику «краще конкурувати з компаніями, які мають менші витрати на виробництво», такими як китайська BYD – один із брендів електромобілі, що розвиваються у Європі найшвидше.

Аналітики зазначають, що VW відстає від конкурентів за рівнем автоматизації заводів, але наразі активізував інвестиції в робототехніку та цифрову модернізацію виробництва електромобілів. Компанія також планує наступного року представити свій перший електромобіль вартістю менш ніж 20 тисяч євро.

Оскільки на Китай припадає близько 30 відсотків світового збуту автомобілів VW, Гаррісон прогнозує подальше перенесення частини виробничих потужностей до Азії, а також можливість спільного використання європейських заводів VW із китайськими виробниками електромобілів – крок, який раніше вважали «немислимим». 

Китайська компанія BYD, яка вже має заводи в Таїланді та Бразилії, відкриває підприємство в Угорщині
Китайська компанія BYD, яка вже має заводи в Таїланді та Бразилії, відкриває підприємство в Угорщині
фото: Jin Haoyuan/Xinhua

Уряд Німеччини та ЄС протягують VW руку допомоги

Водночас уряд Німеччини дотує та надає кредити місцевим заводам із виробництва акумуляторів для електромобілів, щоб допомогти автопрому зменшити залежність від китайського імпорту.

Тим часом Європейський Союз просуває закон, що має на мені підвищити конкурентоспроможність європейської промисловості та захистити стратегічні галузі від недобросовісної конкуренції з боку Китаю.

ЄС уже запровадив мита до 45 відсотків на електромобілі китайського виробництва. Проте вони значно нижчі за 100-відсоткові мита, які запровадили США, фактично закривши китайським конкурентам доступ до американського авторинку.

Історик Ніалл Фергюсон із Гарвардського університету застерігає, що Європа надто повільно реагує на стратегію Китаю, який спрямовує масштабні дотації виробникам електромобілів. Ці дотації допомагають китайським виробникам витісняти європейських конкурентів.

«Якщо не відбудеться радикальних змін, я прогнозую: дуже скоро європейці масово їздитимуть на китайських автомобілях», – заявив Фергюсон минулого тижня німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Водночас економіст Моріц Шуларік (Moritz Schularick), президент Інституту світової економіки в німецькому Кілі, в інтерв'ю тому ж виданню пропонує європейцям використовувати доступ до ринку як важіль впливу і дозволяти китайським брендам продавати продукцію в Європі лише за умови локального виробництва.

А відповідаючи на запитання про довгострокове майбутнє VW, Шуларік прогнозує, що німецького автогіганта «ймовірно, придбає китайський автовиробник, такий як BYD».

Нік Мартін

Читайте також:

Джерело
Теги: Volkswagen завод автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий за величиною автовиробник світу проведе вже другу масштабну реорганізацію менш ніж за два роки
Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі
12 липня, 07:30
У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю
Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ
11 липня, 07:54
Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників
«Немає жодного недосяжного НПЗ». Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів
10 липня, 16:56
У компанії працює майже 630 тисяч людей
Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб
10 липня, 04:35
На свіжих фото з супутника компанії Vantor за 1 липня видно щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси «Титан-Барикади»
Удар «Фламінго» по Волгограду: з’явилися супутникові знімки
1 липня, 20:16
Завод Volkswagen у Вольфсбурзі – штаб-квартира найбільшого автовиробника Європи
Volkswagen скоротить ще 50 тис. робочих місць і закриє чотири заводи
27 червня, 06:59
Метхолдинг Ахметова будує власну генерацію: компанія залучила €20 млн європейських інвестицій на сонячні електростанції
«Метінвест» залучив понад 1 млрд грн європейських інвестицій на будівництво сонячних електростанцій
26 червня, 17:38
Вперше в серії головною героїнею GTA стає жінка – Люсія
GTA 6 відкрила передзамовлення: які ціни на одну з найочікуваніших ігор
25 червня, 02:40
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
Путінська пропагандистка обізвала росіян «є*ланами» і звинуватила у влучних ударах по Москві
18 червня, 10:21

Авто

Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Масові скорочення на Volkswagen: чому штат такий роздутий
Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше
Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше
Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі
Автогігант оголосив про намір скоротити модельний ряд вдвічі
Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати
Німеччина змінила правила обміну прав для українців: що варто знати
Посвідчення водія після вступу в ЄС: Кабмін розповів, коли міняти
Посвідчення водія після вступу в ЄС: Кабмін розповів, коли міняти
Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб
Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
148K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
49K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua