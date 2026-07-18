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Камери в нових автомобілях ЄС почали стежити за водієм

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Камери в нових автомобілях ЄС почали стежити за водієм
Інфрачервона камера в салоні автомобіля відстежує напрямок погляду та рухи голови водія
фото ілюстративне

У Брюсселі запевняють: дані з камери обробляються лише в автомобілі й одразу видаляються

З 7 липня 2026 року всі нові легкові автомобілі та фургони, які вперше реєструють у Європейському Союзі, повинні мати систему попередження про відволікання водія Addw – вона стежить за станом водія за допомогою інфрачервоної камери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Як працює система Addw

Інфрачервона камера, змонтована на кермовій колонці або біля приладової панелі, аналізує напрямок погляду водія та рухи його голови. Якщо водій відводить погляд від дороги довше ніж на 3,5 секунди на швидкості понад 50 км/год (або 6 секунд – на нижчій), система подає спочатку візуальне попередження, а тоді – звуковий або тактильний сигнал.

Автоматичного гальмування чи втручання в керування лише через втрату уваги чинні правила поки не передбачають. Водночас система – обов'язкова складова автомобіля, і вона активується заново після кожного запуску двигуна.

Частина ширшого пакета вимог безпеки

Addw – один з елементів Загального регламенту безпеки ЄС (Регламент №2019/2144), який ухвалили ще у 2019 році, а запроваджують поетапно. Тоді ж, у 2019-му, Єврокомісія анонсувала обов'язкові «чорні ящики» та системи утримання смуги для нових автомобілів – саме ці норми набувають чинності одна за одною.

Документ також передбачає вдосконалене автоматичне екстрене гальмування, покращене розпізнавання пішоходів і велосипедистів та підвищені вимоги до оглядовості автомобіля. Норми стосуються лише транспорту, який реєструють вперше: власників машин, що вже в експлуатації, встановлювати систему примусово не змушуватимуть.

Розширення цифрового контролю над автомобілями в ЄС не обмежується лише системами безпеки – раніше Євросоюз ухвалив і реформу водійських посвідчень, яка запроваджує їх цифровий формат на смартфоні.

Чому ЄС посилює контроль

За оцінками Єврокомісії, від десяти до тридцяти відсотків дорожньо-транспортних пригод у Європі трапляються через відволікання учасників руху – втому, використання телефону чи інші фактори, що відвертають увагу від дороги. Саме ця статистика стала одним з головних аргументів на користь обов'язкового моніторингу водія. У Брюсселі розраховують, що новий пакет вимог наблизить ЄС до стратегії «Vision Zero» – довгострокового плану звести смертність на дорогах до мінімуму й до 2038 року врятувати десятки тисяч життів.

Питання приватності

Європейські регулятори наполягають: камера не ідентифікує водія і не передає дані третім сторонам. Уся інформація обробляється безпосередньо в автомобілі та має видалятися одразу після аналізу.

Оглядач Forbes Майкл Харлі застерігає, що обладнання для стеження вже вмонтоване в кожен новий автомобіль – розширити його функції в майбутньому буде питанням лише оновлення програмного забезпечення та додавання накопичувача даних.

Дослідники, які вивчали політику автовиробників щодо приватності, наголошують: більшість перевірених брендів і раніше передавали або продавали дані про водіїв стороннім компаніям, тож обіцянка «закритого циклу» обробки поки не має незалежного підтвердження.

Нагадаємо, Європейський союз раніше вже схвалив масштабну реформу водійських посвідчень – документ передбачає перехід на цифровий формат прав і єдині для всіх країн-членів заборони на керування за серйозні порушення. До слова, в Україні тим часом посилили митний контроль за ввезенням вживаних автомобілів з-за кордону, зокрема тих, які претендують на пільгові митні умови.

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Теги: Єврокомісія дороги водій автомобіль безпека Європейський Союз правила

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