Російський дрон атакував цивільну автівку у Запорізькій області: є жертви

Чоловік та жінка загинули внаслідок удару

Сьогодні, 25 липня російські терористи вбили дроном двох людей у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За словами Федорова, окупаційна армія РФ атакувала FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Приморське Василівського району. У транспорті перебували двоє осіб: чоловік та жінка.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника вони загинули. Автівка після удару знищена.

Нагадаємо, 16 липня в Нікополі внаслідок ворожого удару FPV-дроном спалахнула пожежа – загорівся вантажний автомобіль.

Під час гасіння полум’я російські війська завдали повторного удару, знову застосувавши дрон, цього разу по рятувальниках.4

До слова, російські окупанти поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції. Дрон влучив у службовий автомобіль, в якому перебували поліцейські.

Троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії.

Як вже повідомлялось, на Харківщині російський дрон атакував мобільне містечко дорожніх працівників компанії «Автострада». Унаслідок атаки є загиблий та поранений.

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Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

25 липня станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.