Найпопулярніші бензинові та дизельні авто, які купують українці у 2025 році

Загалом за перші пів року українці придбали 43,8 автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами

Найбільшим попитом у покупців користувалися авто марок RENAULT, HYUNDAI та VOLKSWAGEN

У першому півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік. Про це пише «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Серед усіх автомобілів 6,4 тис. одиниць нових (-21%) та 25,2 тис. вживаних, ввезених з–за кордону (-11%).

Тобто на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 19% продажів, проти 24% в I півріччі 2024 р., а серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 22%, проти 25% роком раніше.

ТОП-5 нових дизельних авто:

RENAULT Duster – 1634 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 791 од.; VOLKSWAGEN Touareg – 617 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 466 од.; SKODA Kodiaq – 355 од.

ТОП-5 вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane –2188 од.; SKODA Octavia – 1707 од.; NISSAN Qashqai – 1660 од.; VOLKSWAGEN Passat – 1396 од.; VOLKSWAGEN Golf – 874 од.

Окрім того, за цей же час в Україні стало більше на 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Утім, це на 14% менше, ніж торік.

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо в І півріччі 2024 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 37%.

ТОП-5 нових авто з бензиновим двигуном:

HYUNDAI Tucson – 894 од.; MAZDA CX5 – 731 од.; SKODA Octavia – 691 од.; RENAULT Duster – 680 од.; SUZUKI SX4 – 562 од.

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. одиниць.

ТОП-5 вживаних авто з бензиновим двигуном:

VOLKSWAGEN Golf – 3741 од.; AUDI Q5 – 2670 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 2561 од.; NISSAN Rogue – 2379 од.; SKODA Octavia – 1877 од.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.