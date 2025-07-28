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У Китаї стартували продажі людиноподібного робота (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Китаї стартували продажі людиноподібного робота (відео)
Робот-андроїд Unitree R1 почали продавати у Китаї
фото з відкритих джерел

Робот може виконувати акробатичні трюки

Китайська компанія Unitree Robotics запустила у масовий продаж людиноподібного робота Unitree R1, ціна якого складає $5900. Про це повідомляє Unitree Robotics.

Робот може виконувати акробатичні трюки, зокрема перевороти, боксерські рухи, стійки на руках і біг по нерівній поверхні. Модель R1 оснащена 26 рухомими з’єднаннями, має висоту 121 см та вагу 25 кг. Усередині встановлено 8-ядерний процесор із графічним модулем. Пристрій також оснащено чотирма мікрофонами, стереодинаміки, а також підтримкою Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

R1 орієнтований на споживачів та розробників, завдяки мультимодальній системі ШІ, яка підтримує розпізнавання мовлення та зображень. Фактично R1 позиціюється як розважальний гаджет для заходів і медіа, а не як побутовий асистент. Він привертає увагу, може взаємодіяти з користувачем, але не здатен виконувати побутові завдання, як-от прибирання або експлуатація побутової техніки. 

Нещодавно американський мільярдер Ілон Маск оприлюднив відео, на якому людиноподібний робот Optimus, створений компанією Tesla, виконує танцювальні рухи.

До слова, у Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера.

Нагадаємо, у США мільярдер Ілон Маск опинився в центрі чергового скандалу – його сусіди в Остіні (штат Техас) вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням містобудівних норм. 

Раніше стало відомо, що у Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase.

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Теги: Tesla Ілон Маск модель SpaceX робота гаджет місто відео

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