Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту

На початковому етапі в салоні буде присутній водій-спостерігач

Стартуватиме перший комерційний маршрут робобуса

У районі Хервантайярві в Тампере, Фінляндія, з наступного тижня починається регулярний рух безпілотних автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Робобус курсуватиме між районами Хервантайярві та Лінтухютті починаючи з 17 листопада. Цей маршрут служить пересадочною лінією до трамвая. Автобуси-безпілотники вже курсували по Тампере і раніше. На відміну від минулих тестових поїздок, тепер проїзд на робобусі стане платним.

На початковому етапі в салоні буде присутній водій-спостерігач. Пізніше, навесні наступного року, планується повністю перейти на дистанційне керування, коли за рухом автобуса стежитимуть з віддаленого транспортного центру.

За експлуатацію робобуса відповідає компанія Remoted oy. Як повідомляє виконавчий директор компанії Тату Ніємінен, це перший комерційний маршрут робобуса.

До слова, компанія Google планувала у 2025 році вперше запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стала Японія.