Головна Техно Авто
search button user button menu button

Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту
На початковому етапі в салоні буде присутній водій-спостерігач
фото: Yle

Стартуватиме перший комерційний маршрут робобуса

У районі Хервантайярві в Тампере, Фінляндія, з наступного тижня починається регулярний рух безпілотних автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Робобус курсуватиме між районами Хервантайярві та Лінтухютті починаючи з 17 листопада. Цей маршрут служить пересадочною лінією до трамвая. Автобуси-безпілотники вже курсували по Тампере і раніше. На відміну від минулих тестових поїздок, тепер проїзд на робобусі стане платним.

На початковому етапі в салоні буде присутній водій-спостерігач. Пізніше, навесні наступного року, планується повністю перейти на дистанційне керування, коли за рухом автобуса стежитимуть з віддаленого транспортного центру.

За експлуатацію робобуса відповідає компанія Remoted oy. Як повідомляє виконавчий директор компанії Тату Ніємінен, це перший комерційний маршрут робобуса.

До слова, компанія Google планувала у 2025 році вперше запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стала Японія.

Читайте також:

Теги: громадський транспорт Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен: Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
16 жовтня, 05:46
Ірина Горкун-Сілен розповіла, що сталося з її донькою у фінській школі
«Це мене шокувало». Інтерв'ю з мамою 11-річної українки, яку у фінській школі змусили співати «Калінку-малінку»
7 листопада, 11:00
Маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
20 жовтня, 10:01
Мати Ірина Горкун-Сілен з донькою Ніколь
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
6 листопада, 08:56
Причина загорання з’ясовується
У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)
3 листопада, 15:10
Киянам варто планувати подорожі з урахуванням змін
Між станціями «Почайна» – «Райдужний рух кільцевої електрички тимчасово припинено: деталі
3 листопада, 09:30

Авто

Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту
Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту
Правила обміну прав у Німеччині змінилися: що потрібно знати
Правила обміну прав у Німеччині змінилися: що потрібно знати
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
Honda відкликала понад 400 тис. автомобілів через ризик втрати коліс
Honda відкликала понад 400 тис. автомобілів через ризик втрати коліс

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua