У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)
Причина загорання з’ясовується
фото: Андрій Садовий/Telegram

Садовий повідомив про пожежу у центрі міста

У Львові на площі Митній згорів трамвай. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

«На площі Митній горів трамвай. Ніхто не постраждав. Рух відновлять за кілька хвилин. Причину з’ясовуємо», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше 4 серпня, у готелі «Власта» у Львові на площі близько 300 квадратних метрів виникла пожежа. На момент пожежі, як повідомляється, в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали.

Також у Львові спалахнула пожежа. Загоряння сталося на території автобусного заводу.

