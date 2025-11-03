У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)

Садовий повідомив про пожежу у центрі міста

У Львові на площі Митній згорів трамвай. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

«На площі Митній горів трамвай. Ніхто не постраждав. Рух відновлять за кілька хвилин. Причину з’ясовуємо», – йдеться у повідомленні.

