У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»

Інцидент відбувся на уроці музики, де учнів знайомили з «культурою Росії»

У школі міста Еспоо, де навчається 11-річна Ніколь з України, стався прикрий інцидент. Дівчинку змусили співати російську пісню «Калінка», однак вона відмовлялася. Про це пише «Главком» із посиланням на Yle.

Детальніше про інцидент розповіла мати Ніколь Ірина Горкун-Сілен. За словами жінки, дочка повідомила їй про те, що під час уроку музики вчителька розповідала дітям про російську музику, а згодом учні мали співати російську пісню «Калінка». Однак Ніколь відмовилася співати, заявивши, що вона українка. На це вчителька відповіла, що в школі не говорять про війну. Тож дитина мусила заспівати, оскільки за відмову могла б отримати погану оцінку.

Мати Ніколь була обурена подібним випадком, адже вона є музиканткою. Мати вважає, що це є нормалізацією Росії, що розпочала війну в Україні, а також не розуміє, чому в школі на уроці музики дітей почали знайомити саме з культурою РФ.

Коментар щодо інциденту також дала директорка школи, де відбувся інцидент, Еллінор Геллман. Вона зауважила, що їхня школа приймає всіх учнів незалежно від походження, а вчителі дотримуються навчальної програми. «На таких предметах, як музика, учні можуть стикатися з різними формами культурного самовираження, які були ретельно відібрані для використання в класі з освітніх міркувань», – сказала Еллінор Геллман.

Вона також додала, що їхніх вчителів «заохочують відповідати на запитання учнів обдумано, з огляду на потреби всієї групи».

Проте у Фінській національній раді освіти кажуть, що враховуючи війну в Україні, «культурний момент» дійсно може викликати сильні емоції у дітей. Тож у відомстві вважають, що вчителям варто було б звернути увагу на емоції учнів. «Якщо учень вважає завдання чи пісню неприємними на уроках музики, наприклад, з особистих чи сімейних причин, вчитель має педагогічну свободу дій, а також можливість вжити гнучких заходів. Це може означати, наприклад, вибір альтернативної пісні, завдання на акомпанемент або інший спосіб участі на занятті», – прокоментував юрист ради освіти Хайді Руонала.

Водночас українська громада у Фінляндії розкритикувала цей випадок. «Нам дуже сумно через цю ситуацію. Виникає питання, чи доречно поширювати російську культуру в школах», – каже голова Асоціації українців Фінляндії Василь Гуцул.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що чеська вчителька Мартіна Беднаржова, яка заперечувала злочини Росії в Україні, не змогла оскаржити покарання в суді. Апеляційний суд Чехії призначив Мартіні Беднаржовій умовний термін на 7 місяців. Крім цього, вчительці заборонили працювати із дітьми, вона також має пройти курс підвищення медіаграмотності.