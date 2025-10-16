Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен: Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії
фото: Армія inform

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що навіть після завершення війни Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів Європейського Союзу та готується до нової фази агресії. Про це він сказав під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Хякканена, навіть після завершення війни проти України Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи.

«Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози», – зазначив він.

Міністр наголосив, що модернізація російських військ і посилення контингенту біля європейських кордонів підтверджують такі наміри.

Також Хякканен повідомив, що Фінляндія приєднається до програми PURL, яка передбачає спільні закупівлі американської зброї для України. Крім того, найближчими днями Гельсінкі оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні. 

Гегсет наголосив, що мир досягається лише силою, а не словами. «Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», – заявив він. 

Нагадаємо, що за новим механізмом Purl США та союзники вперше використовують кошти НАТО для закупівлі американської зброї для України. Дві перші поставки на суму $500 млн вже схвалені, а загальна сума залучених коштів перевищує $2 млрд, ще $1,5 млрд оголошено для майбутніх закупівель. Українська сторона запропонувала США придбати необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

США та НАТО працюють над створенням механізму постачання зброї Україні, який дозволить прискорити передачу озброєння за рахунок фінансування союзників. Українська сторона визначатиме пріоритетні види зброї, а поставки відбуватимуться траншами приблизно по $500 млн відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).

Теги: Європа війна Фінляндія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
26 вересня, 03:31
Аналітики ISW розцінюють заяву СЗР як спробу Кремля уникнути відповідальності
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
1 жовтня, 08:31
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23297 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 жовтня, 07:22
На ЗАЕС не зафіксовано жодних ознак військових обстрілів чи вирв
Саботаж з боку Росії. Greenpeace спростовує причетність України до знеструмлення ЗАЕС
2 жовтня, 06:19
Найбільше забруднень припадає на водойми басейнів річок Волга та Об
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
4 жовтня, 11:00
На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
30 вересня, 09:22
Майже все свідоме доросле життя Дмитро Курашик присвятив службі у війську
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика
7 жовтня, 09:00
Будинок зазнав пошкоджень 4 липня унаслідок ворожого обстрілу
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)
9 жовтня, 18:58
НАТО змінює стратегію щодо дронів
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
10 жовтня, 12:05

Політика

Українська делегація та Рубіо обговорили майбутню зустріч президентів
Українська делегація та Рубіо обговорили майбутню зустріч президентів
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua