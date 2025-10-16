Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що навіть після завершення війни Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів Європейського Союзу та готується до нової фази агресії. Про це він сказав під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Хякканена, навіть після завершення війни проти України Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи.

«Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози», – зазначив він.

Міністр наголосив, що модернізація російських військ і посилення контингенту біля європейських кордонів підтверджують такі наміри.

Також Хякканен повідомив, що Фінляндія приєднається до програми PURL, яка передбачає спільні закупівлі американської зброї для України. Крім того, найближчими днями Гельсінкі оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні.

Гегсет наголосив, що мир досягається лише силою, а не словами. «Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», – заявив він.

Нагадаємо, що за новим механізмом Purl США та союзники вперше використовують кошти НАТО для закупівлі американської зброї для України. Дві перші поставки на суму $500 млн вже схвалені, а загальна сума залучених коштів перевищує $2 млрд, ще $1,5 млрд оголошено для майбутніх закупівель. Українська сторона запропонувала США придбати необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

США та НАТО працюють над створенням механізму постачання зброї Україні, який дозволить прискорити передачу озброєння за рахунок фінансування союзників. Українська сторона визначатиме пріоритетні види зброї, а поставки відбуватимуться траншами приблизно по $500 млн відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).