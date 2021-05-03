У Renault з’явився бюджетний пікап

Компанія почала продавати недорогий пікап, побудований на базі Renault Dokker

В лінійці Renault з’явився недорогий пікап – Express Pickup. Його побудовано на базі румунської моделі Dacia Dokker.

Автор проєкту – італійська компанія Focaccia Group Automotive. Але перетворення фургона у вантажівку відбувається зі схвалення Renault. Тому французький автовиробник включив нову модель в свій конфигуратор.

Renault Express Pickup

Майстерня Focaccia прагматично підійшла до створення пікапа: задня та бокові стінки закриті товстим чорним пластиком; по обидва боки захищений відкидний борт.

Шасі посилено, але вантажопідйомність Express невелика - всього 675 кілограмів. Довжина вантажної платформи - 1,78 метра, але корисний об'єм може бути зменшений, якщо замовити масивний хромований ящик з інструментами.

Renault Express Pickup

Салон у вантажівки Renault Express такий же, як у фургона, силові агрегати також ідентичні. Пікап можна замовити з 1,3 літровим турбованим мотором потужністю 100 кінських сил або 1,5-літровим турбодизелем Blue dCi в варіантах форсування на 75 або 95 кінських сил.

Обидва агрегати поєднуються тільки з 6-ступінчатою «механікою».