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    У Renault з’явився бюджетний пікап

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    Renault Express Pickup - У Renault з’явився бюджетний пікап
    Renault Express Pickup
    Фото з відкритих джерел

    Компанія почала продавати недорогий пікап, побудований на базі Renault Dokker

    В лінійці Renault з’явився недорогий пікап – Express Pickup. Його побудовано на базі румунської моделі Dacia Dokker.

    Автор проєкту – італійська компанія Focaccia Group Automotive. Але перетворення фургона у вантажівку відбувається зі схвалення Renault. Тому французький автовиробник включив нову модель в свій конфигуратор.

    Renault Express Pickup
    Renault Express Pickup

    Майстерня Focaccia прагматично підійшла до створення пікапа: задня та бокові стінки закриті товстим чорним пластиком; по обидва боки захищений відкидний борт.

    Шасі посилено, але вантажопідйомність Express невелика - всього 675 кілограмів. Довжина вантажної платформи - 1,78 метра, але корисний об'єм може бути зменшений, якщо замовити масивний хромований ящик з інструментами.

    Renault Express Pickup
    Renault Express Pickup

    Салон у вантажівки Renault Express такий же, як у фургона, силові агрегати також ідентичні. Пікап можна замовити з 1,3 літровим турбованим мотором потужністю 100 кінських сил або 1,5-літровим турбодизелем Blue dCi в варіантах форсування на 75 або 95 кінських сил.

    Обидва агрегати поєднуються тільки з 6-ступінчатою «механікою».

    Теги: вантажівки модель Renault
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