У столиці відкрився автомузей. Топ-5 найцікавіших експонатів (фото)

Окрім техніки, музей також пропонує відкрити для себе різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох

У Києві відкрився музей ретротехніки під назвою «Колеса історії». У експозиції представлено понад 100 оригінальних відреставрованих автомобілів та мотоциклів, пишуть творці музею.

«Ви зможете побачити більше 100 автомобілів та мотоциклів, кожен з яких має свою захоплюючу історію. Особливість музею полягає в тому, що всі експонати «живі» та перебувають у стані «на ходу». Одна частина ідеально збережена, так звані «капсули часу», друга знаходиться у повністю оригінальному стані з деякими відбитками часу і тягот експлуатації, а третя – ретельно відреставрована», – йдеться у повідомленні музею.

Окрім техніки, музей також пропонує відкрити для себе різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох. Радіоприймачі та магнітофони, старовинні патефони та телевізори, більш того, деякі із них перебувають у робочому стані в чому можна впевнитись відвідавши інтерактивну частину експозиції.

Серед наявних експонатів, виділяються п'ять автомобілів, йдеться у матеріалі РБК-Україна:

ГАЗ-А (1932-1936 рр.)

Це найстаріший об'єкт на першому поверсі музею. Свого часу такі машини у великій кількості були присутні на вулицях Києва та інших українських міст фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Простий, надійний і невибагливий фаетон був першим легковим автомобілем Горьковського автозаводу. Фактично він є копією автомобіля Ford-A, ліцензія на виробництво якого разом з повністю комплектним потужним заводом була куплена радянським урядом у Ford Motor Company ще 1929 року.

Buick Roadmaster (1936-1937 рр.)

Ще один довоєнний, а тому доволі рідкісний автомобіль фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Гіди музею розкажуть вам, хто зберіг цей Buick до наших днів, як і коли він потрапив в Україну і чому на ньому досі рідні американські номерні знаки.

ЛуАЗ-967 ТПК (1965-1989 рр.)

Унікальна армійська машина, про яку мало знали навіть у часи її служби в армії фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Ця модель влаштована так, що вміє їздити будь-яким бездоріжжям, може плавати, літати, десантуватись на парашуті і евакуювати поранених з-під вогню, залишаючись при тому в укритті.

Tatra 613 (1974–1996 рр.)

Дуже своєрідна машина чехословацького виробництва, яка вважалася унікальною навіть тоді, коли випускалася серійно фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Історія цього примірника в Україні починається в 1976 році, коли вона стала однією з трьох новеньких «Татр», поставлених в республіку для виконання особливих завдань.

Rolls-Royce Silver Shadow (1965-1980 рр.)

Преміум-клас у британському виконанні фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Silver Shadow був прописаний у гаражах багатьох світових знаменитостей, від королів до поп-зірок.

Заклад працюватиме з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00. Квитки можна придбати як на сайті музею, так і на місці.