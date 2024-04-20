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У столиці відкрився автомузей. Топ-5 найцікавіших експонатів (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У столиці відкрився автомузей. Топ-5 найцікавіших експонатів (фото)
Ретроавтівки, представлені у музеї в Києві
фото: facebook/«Колеса історії»

Окрім техніки, музей також пропонує відкрити для себе різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох

У Києві відкрився музей ретротехніки під назвою «Колеса історії». У експозиції представлено понад 100 оригінальних відреставрованих автомобілів та мотоциклів, пишуть творці музею.

«Ви зможете побачити більше 100 автомобілів та мотоциклів, кожен з яких має свою захоплюючу історію. Особливість музею полягає в тому, що всі експонати «живі» та перебувають у стані «на ходу». Одна частина ідеально збережена, так звані «капсули часу», друга знаходиться у повністю оригінальному стані з деякими відбитками часу і тягот експлуатації, а третя – ретельно відреставрована», – йдеться у повідомленні музею.

Окрім техніки, музей також пропонує відкрити для себе різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох. Радіоприймачі та магнітофони, старовинні патефони та телевізори, більш того, деякі із них перебувають у робочому стані в чому можна впевнитись відвідавши інтерактивну частину експозиції. 

Серед наявних експонатів, виділяються п'ять автомобілів, йдеться у матеріалі РБК-Україна:

ГАЗ-А (1932-1936 рр.)

Це найстаріший об'єкт на першому поверсі музею. Свого часу такі машини у великій кількості були присутні на вулицях Києва та інших українських міст
Це найстаріший об'єкт на першому поверсі музею. Свого часу такі машини у великій кількості були присутні на вулицях Києва та інших українських міст
фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Простий, надійний і невибагливий фаетон був першим легковим автомобілем Горьковського автозаводу. Фактично він є копією автомобіля Ford-A, ліцензія на виробництво якого разом з повністю комплектним потужним заводом була куплена радянським урядом у Ford Motor Company ще 1929 року. 

Buick Roadmaster (1936-1937 рр.)

Ще один довоєнний, а тому доволі рідкісний автомобіль
Ще один довоєнний, а тому доволі рідкісний автомобіль
фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Гіди музею розкажуть вам, хто зберіг цей Buick до наших днів, як і коли він потрапив в Україну і чому на ньому досі рідні американські номерні знаки.

ЛуАЗ-967 ТПК (1965-1989 рр.)

Унікальна армійська машина, про яку мало знали навіть у часи її служби в армії
Унікальна армійська машина, про яку мало знали навіть у часи її служби в армії
фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Ця модель влаштована так, що вміє їздити будь-яким бездоріжжям, може плавати, літати, десантуватись на парашуті і евакуювати поранених з-під вогню, залишаючись при тому в укритті.

Tatra 613 (1974–1996 рр.)

Дуже своєрідна машина чехословацького виробництва, яка вважалася унікальною навіть тоді, коли випускалася серійно
Дуже своєрідна машина чехословацького виробництва, яка вважалася унікальною навіть тоді, коли випускалася серійно
фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Історія цього примірника в Україні починається в 1976 році, коли вона стала однією з трьох новеньких «Татр», поставлених в республіку для виконання особливих завдань.

Rolls-Royce Silver Shadow (1965-1980 рр.)

Преміум-клас у британському виконанні
Преміум-клас у британському виконанні
фото: Широкун Костянтин, РБК-Україна

Silver Shadow був прописаний у гаражах багатьох світових знаменитостей, від королів до поп-зірок.

Заклад працюватиме з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00. Квитки можна придбати як на сайті музею, так і на місці.

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Теги: історія автомобіль музей

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