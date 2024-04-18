Сирський показав нову українську бронемашину (відео)

На відео показано модернізовану бойову машину піхоти БМП-1Тс з українським модулем «Спис-Синтез»

Українська машина майже повністю повторює контури відомої Mbombe 6×6

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров оглянули нові зразки озброєння українського виробництва. Відео з технікою Сирський опублікував у Facebook.

«Озброєння та військова техніка, створені українцями. Мали змогу з міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою», – зазначив Сирський.

Як повідомив «Мілітарний», на відео показано модернізовану бойову машину піхоти БМП-1Тс з українським модулем «Спис-Синтез», бронемашину Oncilla та іншу техніку.

«Утім, найцікавішим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується. Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group», – пише видання.

Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено та одним з українських підприємств.

Mbombe 6x6 – колісна бронемашина з посиленим протимінним захистом виробництва південноафриканської компанії Paramount Group. Як зазначається, конструкція такої бронемашини дозволяє витримувати підрив протитанкової міни фугасної дії.

Південноафриканська колісна бойова машина Mbombe 6×6 фото: Paramount Group

Нагадаємо, Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали «Лис», «Сікач» і «Характерник».

Як повідомлялося, артилерія, бронетехніка і ЗРК Patriot – те, що найбільше потрібно ЗСУ та може змінити хід війни проти країни-агресорки.

До слова, Британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не годяться для реалій російсько-української війни.