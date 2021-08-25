Найбезглуздіше авто? Міноборони протестувало броньований кабріолет

В Міністерстві оборони протестували дуже незвичний автомобіль – броньований кабріолет, який фактично н захищає екіпаж

Колишній радник президента та міністра оборони Юрій Бірюков нагадав про те, що цього року Міністерство оборони планувало закупити дуже дивний автомобіль – броньований кабріолет, який фактично не захищає екіпаж. За його словами, броньовик навіть планували задіяти у параді на честь Дня Незалежності України. Але потім від цієї ідеї відмовилися.

«На тренуваннях ця машина була. На репетиціях - вже ні. Вчора, на святі - теж ні», - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Міноборони планувало купити три броньованих кабріолета на загальну суму 18 млн гривень. Їх повинні були використовувати в параді для проїзду Міністра оборони України та командувача Сухопутних військ. Третя машина резервна.

Але незадовго до самого військового параду Андрій Таран заявив, що в цьому році Україна відмовляється від традиційного об'їзду військ. Мовляв, це спадщина Союзу, від якої потрібно позбавлятися.

Але тим не менше броньований кабріолет на тренуванні параду був, про що свідчать фото за 12 серпня. А ось на самій репетиції в Києві, як і на параді, кабріолета не виявилося.

Ексміністр оборони Степан Полторак на військовому кабріолеті на базі HMMWV

Треба відзначити, що за часів Петра Порошенка міністр оборони Степан Полторак також використовував військовий кабріолет, виконаний на базі американського HMMWV. Але ці автомобілі не закуповувалися спеціально для керівництво. Міністерство використовувало техніку, яку Україні передали США.