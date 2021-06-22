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    Екстремальний краш-тест: позашляховик Toyota відправили у вільне падіння (відео)

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    Toyota Hilux підняли на висоту 3 кілометри та відправили у вільне падіння - Екстремальний краш-тест: позашляховик Toyota відправили у вільне падіння (відео)
    Toyota Hilux підняли на висоту 3 кілометри та відправили у вільне падіння

    Американські блогери підняли пікап Toyota на висоту три три тисячі метрів та відправили у вільне падіння

    Американські блогери з YouTube-каналу WhistlinDiesel опублікували відео, в якому вирішили перевірити на міцність рамний пікап Toyota Hilux. Для проведення випробувань ентузіасти скористалися вертольотом, до якого прив'язали машину.

    Піднявши машину в повітря, на висоті 150 метрів блогери відчепили пікап. Пролетівши кілька секунд, автомобіль приземлився на капот, отримавши критичні пошкодження. Від удару об землю наднадійний пікап перетворився в понівечену купу металу зі зламаною рамою.

    Однак на цьому «страждання» Hilux не скінчилися. Розбитий пікап знову приєднали до вертольота, який на цей раз піднявся на висоту трьох тисяч метрів. Після відчеплення позашляховик пролетів 29 секунд у вільному падінні, після чого зіткнувся з землею.

    В результаті суворого краш-тесту, зім'ятий в коржик пікап тепер очікує звалище.

    Toyota Hilux – один з небагатьох пікапів, який офіційно продається в Україні. Стартова ціна вантажівки – 943 тисячі гривень.

    Проте в Україні пікапи, м’яко кажучи, не дуже популярні. Хоча в цілому українці люблять, як позашляховики, так і автомобілі Toyota, про що свідчать продажі нових авто у 2021 році. Так, за підсумками п’яти місяців до топ-10 вітчизняних бестселерів потрапив рамний позашляховик Toyota Land Prado. А на першому місці закріпився «тойотівський» кросовер RAV4.

    А ось які дорогі пікапи купують можновладці за гроші українських платників податків, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Toyota пікапи
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    Екстремальний краш-тест: позашляховик Toyota відправили у вільне падіння (відео)