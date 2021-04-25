- Українці почали купувати більше автомобілів: найпопулярніші моделі у 2021 році

Незважаючи на пандемію Covid-19, в Україні зростають продажі нових автомобілів. Непогано розходяться навіть преміальні моделі

Другий рік карантину український автомобільний ринок відсвяткував стрімким зростанням. В березні продажі нових авто в країні виросли відразу на 45%. При це свідчать дані «Укравтопром» – української асоціації автомобільних виробників.

Щоправда, попередні два місяці року були не настільки вдалими – протягом січня-лютого попит на машини в Україні падав. Але не варто забувати, що у даному випадку доводиться порівнювати з періодом минулого року, коли карантин ще не діяв.

Проте березень для імпортерів виявився настільки вдалим, що він перекрив невдачі зими. Як результат – за підсумками першого кварталу, за підрахунками «Главком.Техно», попит на нові авто виріс приблизно на 4%.

Хоча, треба відзначити, що пощастило далеко не всім. Українці почали ще більше перейматися ціновою політикою. Тож дилери, яки не могли запропонувати вигідні умови, відразу втрачали покупців.

Ще одна причина провалу деяких брендів – коронавірус. А точніше, обмеження пересування та виробництва, до яких він призвів. Не всі імпортери змогли вчасно забезпечувати автосалони популярними моделями. І все, що їм лишалося, це спостерігати, як потенційні клієнти йдуть до конкурентів.

Найпопулярніші марки автомобілів в Україні*

*За результатами продажів у І кварталі 2021 року.

Марка Продажі, шт. Динаміка, % Toyota 3037 2.7 Renault 2849 -18.6 Skoda 1575 42.8 Kia 1392 -6.6 Hyundai 1070 3.5 Nissan 1065 -14.3 Volkswagen 966 38.4 Suzuki 870 23.6 Mazda 719 -3.2 Chery 680 54.9

За підрахунками «Главком.Техно», які спираються на статистику «Укравтопрому».

Як змінилися автомобільні смаки українців

Chery Tiggo 2

В цілому, за рік пандемії список улюблених автомобільних брендів українців суттєво не змінився. Але цікаві тенденції все ж таки з’явилися. Одна з них, це а активізація китайських виробників. Ба більше: одному з брендів із Піднебесної – Chery – навіть вдалося потрапити до топ-10 найпопулярніших автомобільних брендів Україні. Останнього разу китайські марки стабільно попадали в «десятку» в далекому 2015 році.

В березні Chery вдалося збільшити продажі в Україні приблизно втричі. А за підсумками трьох місяців попит на автомобілі китайського компанії зріс на 54%.

Намагається бути активною і китайська JAC. В січні-березні компанія продала втричі більше машин, ніж минулого року. Але таке стрімке зростання відбулося лише завдяки низькій порівняльній базі. І до показників Chery співвітчизникам з JAC ще далеко.

Лада Гранта - найдешевший новий автомобіль в Україні

Наче коронавірус, поширюються в Україні і російські автомобілі. За підрахунками «Главком.Техно», в I кварталі продажі «Лада» зросли майже втричі.

І це незважаючи на те що, відповідно до постанови уряду, з початку 2020 року імпорт в Україну автомобілів, вироблених на території Росії, заборонено.

Але росіяни придумали, як обійти заборону – замість готових автомобілів вони почали завозити в Україну комплектуючі, які під заборону не потрапили. Збирають російські «Лади» на Запорізькому автозаводі, який належить корпорації «Укравто». Детально цю схему «Главком» описував у матеріалі за цим посиланням.

«Укравто» також є найбільшим дистриб’ютором автомобілів «Лада» в Україні.

Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.

Продажі «Лада» в Україні

Місяць 2020 2021 Динаміка, % Січень 44 101 +129.55 Лютий 39 93 +138.46 Березень 49 191 +289.80

Дані: «Укравтопром».

«Преміальні» вподобання

Range Rover Evoque - один з найпопулярніших преміальних автомобілів в Україні

Непогані результати продемонстрували і деякі преміальні марки. Наприклад, у Porsche цього року стало більше покупців майже на 10%, аніж у 2020-му. Також зросли продажі у Audi та Lexus – на 27,9% та 22,2%.

«Нові моделі Q3 та Q3 Sportback користувалися високим попитом і були позитивно сприйняті нашими клієнтами. Також серед бестселерів бренду Audi відзначимо електромобілі e-tron та e-tron Sportback, які з'явилися на ринку у березні 2020 року і стали незмінними лідерами серед преміальних електромобілів», – зазначили в представництві «Ауді».

Але найкраще, з точки зору динаміки, попрацював український офіс BMW. Місцевим представникам баварської марки вдалося покращити минулорічний результат більш ніж на третину.

«В цілому, можна зауважити, що попит на автомобілі преміум-сегменту є чи не найстабільнішою річчю в нашій країні», – так пояснили свої успіхи в українському офісі BMW.

Продажі преміальних автомобілів у березні

Марка 2020 2021 Динаміка, % Mercedes-Benz 192 279 +45.3 BWM 150 251 +67.3 Audi 205 211 +2.9 Land Rover 103 142 +37.9 Lexus 112 140 +25 Volvo 64 97 +51.6 Porsche 42 69 +64.3

Найпопулярніші автомобілі в Україні в 2021 році

За підсумками перших трьох місяців 2021 року п’ятірка найпопулярніших нових автомобілів виглядає наступним чином:

Toyota RAV-4 – продано 1478 автомобілів; Renault Duster – 1269 авто; Kia Sportage – 1182 авто; Nissan Qashqai – 653 авто; Renault Sandero – 639 авто.

Кому не пощастило

Duster - найпопулярніша модель Renault в Україні

Серед лідерів ринку найбільше клієнтів втратив український офіс Renault. Від французів пішла майже п’ята частина покупців. В компанії свої невдачі списують на коронавірус.

«Не було можливості організовувати тест-драйви, очні презентації авто, приходити в шоу-руми і так далі», - відзначають в українському офісі Renault.

Втратив в I кварталі покупців і Nissan. У компанії виникли проблеми з поставками нових моделей.

«Ще в серпні 2020 року ми чекали на новий Nissan Juke, який в Україні користується високим попитом. Але через коронавірус виробник призупинив завод в Сандерленді, де збирають цей автомобіль. Це призвело до того, що продажі кросовера на українському ринку не стартували і досі», - розповідає Володимир Іванов, керівник прес-служби «Ніссан Мотор Україна».

Плани на 2021 рік

В 2021 році в Україні має з'явитися новий Nissan Juke

Більшість імпортерів сходяться на думці, що 2021-й буде кращий за попередній рік. «Ми бачимо, що в Україну вже завозять вакцину від Covid-19. Тож сподіваємося, що коронавірус почне відступати, а продажі нових автомобілів будуть зростати», – коментують в українському офісі Nissan.

Також представники японської марки пов’язують оптимістичний настрій з запланованими новинками. Цього року на українському ринку нарешті дебютує Nissan Juke. Також у продажу з’явиться нове покоління Nissan Qashqai – одного з найпопулярніших кросоверів в нашій країні.

В офісі «Рено» впевнені, що ми і далі будемо спостерігати «кросоверну навалу».

«Січень 2021 року показав, що знизився інтерес до автомобілів сегментів В і С. А ось інтерес до сегменту SUV зріс. Ми вважаємо, що така тенденція буде зберігатися», – пояснили свою позицію представники французького бренду.

В українському офісі PSA, який відповідає за Peugeot, Citroen, Opel та DS, відзначають, що цей рік стане роком електрифікації. Компанія привезе в Україну цілу низку електромобілів. Детально про всі електричні новинки в Україні у 2021-му «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.