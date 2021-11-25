  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Названо найдорожчі автомобілі, які дебютували цього року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Mercedes-Maybach S-Class&nbsp;&ndash; найдорожчий автомобіль 2021 року - Названо найдорожчі автомобілі, які дебютували цього року
    Mercedes-Maybach S-Class – найдорожчий автомобіль 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Які нові серійні автомобілі, що дебютували у 2021 році, коштують найдорожче

    Видання ТСН підготувало рейтинг найдорожчих автомобілів, які дебютували у 2021 році. Вочевидь, ідеться виключно про серійні автомобілі, які розраховані на масового споживача.

    До рейтингу увійшло п’ять моделей. Останнє місце посів американський позашляховик Cadillac Escalade. За цей автомобіль у середній комплектації дилер попросить $90 тис. За ці гроші ви отримаєте люкс по-американськи.

    Великі сидіння призначені для кремезних чоловіків з дикого заходу. Опцій інженери GM також не пожалкували, все, що потрібно мати в сучасному позашляховику, тут є.

    Далі йде Lexus LX 600. Цей автомобіль коштує $110 тис. Покупці платять за славетну японську якість, надійність і, звісно, за люкс.

    Високоякісна шкіра, нові технології та потужний двигун роблять свою справу. Більше подробиць про новий Lexus LX – за посиланням.

    Бронзову нагороду нашого топу отримала електрична новинка від Mercedes – EQS. Вона коштує $130 тис.

    Цей автомобіль дуже модерновий та нагадує корабель прибульців. Детально про Mercedes EQS «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Срібло отримав Mercedes-Maybach Gls 600. За цього монстра доведеться викласти $185 тис. Автомобіль створений для того, щоб дивувати розкішшю. Подорожувати на цьому автомобілі одне задоволення. Великий кліренс та плавна підвіска «ковтає» всі нерівності наших доріг.

    Переможець – Mercedes-Maybach S-Class у кузові Z223. За розкіш потрібно буде заплатити $220 тис. Інженерам та дизайнерам Mercedes вдалося вивести слово «люкс» на новий рівень. Шкіра тільки найвищого ґатунку, панелі зі справжнього дерева та просто ідеальна шумоізоляція.

    Читайте також:

    Теги: Mercedes Lexus
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо найдорожчі автомобілі, які дебютували цього року