Названо найдорожчі автомобілі, які дебютували цього року

Які нові серійні автомобілі, що дебютували у 2021 році, коштують найдорожче

Видання ТСН підготувало рейтинг найдорожчих автомобілів, які дебютували у 2021 році. Вочевидь, ідеться виключно про серійні автомобілі, які розраховані на масового споживача.

До рейтингу увійшло п’ять моделей. Останнє місце посів американський позашляховик Cadillac Escalade. За цей автомобіль у середній комплектації дилер попросить $90 тис. За ці гроші ви отримаєте люкс по-американськи.

Великі сидіння призначені для кремезних чоловіків з дикого заходу. Опцій інженери GM також не пожалкували, все, що потрібно мати в сучасному позашляховику, тут є.

Далі йде Lexus LX 600. Цей автомобіль коштує $110 тис. Покупці платять за славетну японську якість, надійність і, звісно, за люкс.

Високоякісна шкіра, нові технології та потужний двигун роблять свою справу. Більше подробиць про новий Lexus LX – за посиланням.

Бронзову нагороду нашого топу отримала електрична новинка від Mercedes – EQS. Вона коштує $130 тис.

Цей автомобіль дуже модерновий та нагадує корабель прибульців. Детально про Mercedes EQS «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Срібло отримав Mercedes-Maybach Gls 600. За цього монстра доведеться викласти $185 тис. Автомобіль створений для того, щоб дивувати розкішшю. Подорожувати на цьому автомобілі одне задоволення. Великий кліренс та плавна підвіска «ковтає» всі нерівності наших доріг.

Переможець – Mercedes-Maybach S-Class у кузові Z223. За розкіш потрібно буде заплатити $220 тис. Інженерам та дизайнерам Mercedes вдалося вивести слово «люкс» на новий рівень. Шкіра тільки найвищого ґатунку, панелі зі справжнього дерева та просто ідеальна шумоізоляція.