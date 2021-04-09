В Україні анонсовано новий електричний кросовер

В 2021 році в Україні стартують продажі електричного кросовера MG eZS

Список «електричних» дебютів від «Главком.Техно» продовжує поповнюватися. Цього року в Україні має з’явитися ще одна новинка – eZS – повністю електричний кросовер від MG. Це британська марка, яка належить китайському концерну SAIC.

Електричний кросовер створено на основі бензинової моделі MG ZS. Передні колеса електрокара обертає електромотор з віддачею 150 кінських сил і 350 Нм крутного моменту.

Мотор здатний розігнати машину до 100 кілометрів на годину за 8 секунд.

Салон MG EZS

Акумулятор ємністю 44,5 кіловат-години розташований під підлогою салону. Повної зарядки повинно вистачити на 335 км по застарілому циклу NEDC. Це означає, що, скоріш за все, батареї вистачатиме менш ніж на 300 кілометрів, якщо рахувати за сучасним більш вимогливим циклом WLTP.

Зарядка на 80% від «швидкого» терміналу займе півгодини.

З видимих відмінностей моделі eZS від бензинового варіанту - злегка змінений дизайн бамперів, оригінальні 17-дюймові колеса і заглушка на місці решітки радіатора, під якою розташовані зарядні роз'єми.

В салоні встановлено інші прилади та селектор трансмісії у вигляді шайби.

Скільки коштуватиме новинка в Україні – поки що невідомо. В Китаї за такий електромобіль просять близько 20 тисяч доларів.