В Україні дебютує французький автомобіль під маркою Toyota

Toyota розпочала продажі в Україні нової моделі на базі французького фургону Peugeot Rifter

В Україні стартували продажі нового автомобіля – Toyota Proace City. Це фургон, який має дві версії – комерційну та пасажирську.

Побудовано новинку на базі сімейства французьких фургонів від концерну PSA – Peugeot Rifter та Citroen Berlingo. До цієї ж родини відноситься Combo від німецького Opel, який також належить французам.

Власне, Toyota Proace City – не просто має французьке коріння. Фактично це перелицьована версія Rifter та Berlingo. Щоб зрозуміти це, достатньо порівняти екстер’єр та інтер’єр цих автомобілів.

Екстер’єр: ліворуч – Peugeot Rifter, праворуч – Toyota Proace City.

Peugeot Rifter та Toyota Proace City

Інтер’єр: ліворуч – Citroen Berlingo, праворуч – Toyota Proace City.

Citroen Berlingo та Toyota Proace City

Toyota запропонувала українцям дві модифікації автомобіля за довжиною кузова:

Standard – 4,4 метра;

Long – 4,7 метра.

Максимальний об’єм вантажного простору Proace City становить від 3,3 до 4,3 метрів кубічних. Максимальна вантажопідйомність – 920 кілограмів. Також авто здатне буксувати причеп масою до тонни.

Мотори

На вибір пропонуються два французькі дизельні двигуни:

потужністю 102 кінські сили із 5-ступінчастою «механікою»;

потужністю 130 кінських сил із 8-ступінчастим «автоматом».

Функціонал

Вантажний фургон можна обрати з двома окремими передніми сидіннями або двомісним переднім пасажирським сидінням диванного типу.

Функція складання переднього пасажирського сидіння дозволяє збільшити довжину вантажу на 1,3 метри.

Спинку центрального пасажирського сидіння можна повернути для ще більшої місткості.

Пасажирська версія – Proace City Verso – пропонується з п'ятьма сидіннями або ж із сімома для подовженої моделі. Тут сидіння другого ряду складаються у пропорції 60:40. У подовженому варіанті кузова автомобіль оснащений третім рядом сидінь. Усі пасажирські сидіння, зокрема й переднє.

Оснащення

У стандартному оснащенні пасажирської версії Proace City Verso до комплексу систем безпеки входять:

система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування;

система розпізнавання пішоходів;

система розпізнавання та інформування про дорожні знаки;

система допомоги руху в смузі;

круїз-контроль;

функція нагадування про відпочинок, що рекомендує водієві зробити перерву під час тривалого перебування за кермом.

Комплектація Comfort додатково оснащена функцією автоматичного дальнього світла, функцією попередження про перетин ліній розмітки та розширеною системою розпізнавання й інформування про дорожні знаки.

Proace City Verso також отримав восьмидюймовий сенсорний екран із технологіями MirrorLink, Apple CarPlay й Android Auto.