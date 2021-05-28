В Україні дебютує один з найкращих електромобілів сучасності

В 2021 році у українських дилерів з’явиться Hyundai Ioniq 5 – один з найкращих електромобілів за технічними характеристиками

Вже в серпні 2021 року в Україні має з’явитися Hyundai Ioniq 5. Це електричний кросовер, який має футуристичний дизайн. Але не це найголовніше. Ioniq 5 – один з найкращих електромобілів сучасності за технічними характеристиками.

По-перше, на одному заряді кросовер проїжджає майже 500 кілометрів (за циклом WLTP). Це один з найкращих показників для електромобілів. Наприклад, електричний Peugeot 2008, який теж цього року дебютує в Україні, може проїжджати на одному заряді близько 330 кілометрів.

Проте, це ще не найцікавіше. Головна фішка Ioniq 5 – це зарядка. До 80% кросовер можна зарядити менш ніж за 20 хвилин, адже електромобіль підтримує зарядні станції потужністю 350 кіловат.

Звісно, що такі потужні зарядки в Україні знайти, м’яко кажучи, дуже важко. Але їх поява – це лише питання часу. Наприклад під Києвом вже можна знайти станцію потужністю 320 кіловат. Детально про це – за посиланням.

У якій саме версії Hyundai Ioniq 5 дістанеться до України, ще невідомо. Але ж в цілому електромобіль має декілька модифікацій.

Версії з приводом на задні колеса можуть мати один з двох електромоторів:

170 кінських сил і 350 Нм крутного моменту;

218 кінських сил і 350 Нм крутного моменту.

Двомоторні повнопривідні кросовери можуть розвивати 235 кінських сил або 306 кінських сил при незмінному крутному моменті – 605 Нм.

Базові версії мають батарею ємністю 58 кіловат-годин. Топові – 72,6 кіловат-години.

Найшвидший Ioniq 5 здатний розігнатися з місця до 100 кілометрів на годину за 5,2 секунди.

Ще одна фішка електромобіля – технологія, яка дозволяє використовувати його для живлення будь-яких електричних пристроїв.

Панель приладів та мультимедійна система об’єднані в один комплекс, який являє собою 12-дюймовий екран. Також на Ioniq 5 дебютувала проекційна система з функцією доповненої реальності.

Електричне регулювання крісел, розсип USB-роз'ємів і розеток входять в стандартне оснащення. Камери замість дзеркал - опція, яка буде доступна не на всіх ринках. Можна смілива прогнозувати, що в Україні будуть звичайні дзеркала заднього виду.

Задні пасажири також не обділені увагою: на другому ряду дуже просторо не тільки через довгу колісної бази, але і завдяки тонким спинкам передніх крісел. Є окрема зона клімату і індивідуальні повітроводи.

При необхідності крісла другого ряду можна зрушувати поздовжньо або складати: спинки утворюють рівну підлогу.