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    В Україні дорожчає автогаз. Як змінилися ціни за тиждень

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    Автогаз дорожчає / Фото з відкритих джерел - В Україні дорожчає автогаз. Як змінилися ціни за тиждень

    Автогаз дорожчає / Фото з відкритих джерел

    За тиждень ціна газу на АЗС України підвищилася в середньому на 33 копійки за літр

    За минулий тиждень (9-16 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 33 копійки – до 15,69 гривень за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    На заправках OKKО автогазу виросла в середньому на 1 гривню – до 16,99 грн/л.

    На WOG – 80 копійок, до 16,78 грн/л.

    Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 копійок – до 16,48 грн/л.

    На станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto газ подорожчав у середньому на 35 і 22 копійки – до 15,85 та 15,58 гривень за літр відповідно.

    У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 копійок – до 16,19 грн/л.

    Такі мережі як AMIC, Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, «Авантаж 7», Marshal «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-80 копійок.

    Цін на автогаз на АЗС України, грн/л

    Компанія Ціна Динаміка
    ОККО 16,99 1,00
    WOG 16,78 0,80
    Авіас 14,81 0,01
    Укрнафта 14,82 0,00
    AMIC 15,39 0,29
    Prime 15,15 0,15
    SOCAR 16,48 0,50
    БРСМ-Нафта 15,85 0,35
    KLO 16,19 0,60
    Паралель 16,75 0,80
    Автотранс 15,98 0,20
    UPG 15,75 0,30
    SUNOIL 15,53 0,26
    BVS 15,39 0,10
    Chipo 15,48 0,10
    Нефтек 16,79 0,60
    Авантаж 7 14,98 0,23
    Marshal 15,00 0,10
    Укргазвидобування 15,59 0,10
    Овіс 15,59 0,20
    Mango 15,07 -0,10
    Motto 15,58 0,22
    Середня ціна в Україні: 15,72 0,33

    Дані: Консалтингова група «А-95».

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    Теги: газ АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    В Україні дорожчає автогаз. Як змінилися ціни за тиждень