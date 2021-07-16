В Україні дорожчає автогаз. Як змінилися ціни за тиждень

За тиждень ціна газу на АЗС України підвищилася в середньому на 33 копійки за літр

За минулий тиждень (9-16 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 33 копійки – до 15,69 гривень за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

На заправках OKKО автогазу виросла в середньому на 1 гривню – до 16,99 грн/л.

На WOG – 80 копійок, до 16,78 грн/л.

Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 копійок – до 16,48 грн/л.

На станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto газ подорожчав у середньому на 35 і 22 копійки – до 15,85 та 15,58 гривень за літр відповідно.

У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 копійок – до 16,19 грн/л.

Такі мережі як AMIC, Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, «Авантаж 7», Marshal «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-80 копійок.

Цін на автогаз на АЗС України, грн/л

Компанія Ціна Динаміка ОККО 16,99 1,00 WOG 16,78 0,80 Авіас 14,81 0,01 Укрнафта 14,82 0,00 AMIC 15,39 0,29 Prime 15,15 0,15 SOCAR 16,48 0,50 БРСМ-Нафта 15,85 0,35 KLO 16,19 0,60 Паралель 16,75 0,80 Автотранс 15,98 0,20 UPG 15,75 0,30 SUNOIL 15,53 0,26 BVS 15,39 0,10 Chipo 15,48 0,10 Нефтек 16,79 0,60 Авантаж 7 14,98 0,23 Marshal 15,00 0,10 Укргазвидобування 15,59 0,10 Овіс 15,59 0,20 Mango 15,07 -0,10 Motto 15,58 0,22 Середня ціна в Україні: 15,72 0,33

Дані: Консалтингова група «А-95».