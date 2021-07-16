В Україні дорожчає автогаз. Як змінилися ціни за тиждень
Автогаз дорожчає / Фото з відкритих джерел
За тиждень ціна газу на АЗС України підвищилася в середньому на 33 копійки за літр
За минулий тиждень (9-16 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 33 копійки – до 15,69 гривень за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
На заправках OKKО автогазу виросла в середньому на 1 гривню – до 16,99 грн/л.
На WOG – 80 копійок, до 16,78 грн/л.
Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 копійок – до 16,48 грн/л.
На станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto газ подорожчав у середньому на 35 і 22 копійки – до 15,85 та 15,58 гривень за літр відповідно.
У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 копійок – до 16,19 грн/л.
Такі мережі як AMIC, Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, «Авантаж 7», Marshal «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-80 копійок.
Цін на автогаз на АЗС України, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|16,99
|1,00
|WOG
|16,78
|0,80
|Авіас
|14,81
|0,01
|Укрнафта
|14,82
|0,00
|AMIC
|15,39
|0,29
|Prime
|15,15
|0,15
|SOCAR
|16,48
|0,50
|БРСМ-Нафта
|15,85
|0,35
|KLO
|16,19
|0,60
|Паралель
|16,75
|0,80
|Автотранс
|15,98
|0,20
|UPG
|15,75
|0,30
|SUNOIL
|15,53
|0,26
|BVS
|15,39
|0,10
|Chipo
|15,48
|0,10
|Нефтек
|16,79
|0,60
|Авантаж 7
|14,98
|0,23
|Marshal
|15,00
|0,10
|Укргазвидобування
|15,59
|0,10
|Овіс
|15,59
|0,20
|Mango
|15,07
|-0,10
|Motto
|15,58
|0,22
|Середня ціна в Україні:
|15,72
|0,33
Дані: Консалтингова група «А-95».
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