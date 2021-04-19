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    В Україні мають подорожчати вживані автомобілі

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    В США рекордно подорожчали вживані автомобілі - В Україні мають подорожчати вживані автомобілі

    В США рекордно подорожчали вживані автомобілі

    Фото з відкритих джерел

    Призвести до зростання цін на вживані автомобілі може ситуація в США

    Українцям слід готуватися до зростання цін на вживані іномарки. До подорожчання легковиків з пробігом може призвести ситуація в США, яки є одним з найбільших постачальників автомобільного «секунд-хенду» в Україну.

    Як повідомляє американське видання Motor1 з посиланням на оцінку аналітиків Cox Automotive, тільки за останні три тижні ціни на «старі» автомобілі в США зросли на 5%.

    З квітня 2020 року середньостатистичний автомобіль з пробігом подорожчав на 30%. Причому в ціні зросли навіть неліквідні і несправні машини, які зазвичай продаються з дисконтом.

    Продавці вживаних авто стверджують, що таких високих цін на транспортні засоби в США не було останні 20 років.

    Левова частка вживаних Nissan Leaf потрапляє в Україну з США
    Левова частка вживаних Nissan Leaf потрапляє в Україну з США

    До небувалого ажіотажу привела сукупність факторів. З одного боку влада США витратила понад 2,5 трильйона доларів на виплати громадянам під час пандемії. З іншого боку автовиробники були змушені скоротити виробництво через перебої з поставками комплектуючих.

    В результаті попит на автомобілі в Америці значно перевищив пропозицію.

    В Україні вживані автомобілі з США дуже популярні. Саме зі штатів до України потрапляє левова частка стареньких електромобілів.

    Теги: США машини автомобіль
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