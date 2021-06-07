В Україні можуть з’явитися електричні маршрутки

Українська компанія веде перемовини про виробництво в Україні електричних пасажирських автобусів

В Україні найближчим часом можуть з’явитися електричні міські автобуси. Ба більше, можливо, їх навіть будуть збирати на українському підприємстві.

Мова йде про електричні автобуси від китайської ZTE. Компанія вже підписала угоду з української «БАС Мотор» (входить до складу корпорації «Богдан»), яка передбачає поставку в Україну електричних автобусів, які вміщують 81 особу, сидячих місць – 30.

На одному заряді автобус проїжджає близько 250 кілометрів. Максимальна швидкість – 70 кілометрів.

Представники української компанії також повідомили, що розглядається можливість виготовлення електричних автобусів в Україні. Але на першому етапі на українські дороги відправлять демо-автобус, який буде проходити випробування в українських умовах експлуатації.