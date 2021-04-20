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    В Україні оновився один з бестселерів Toyota

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    Toyota Camry Hybrid - В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    Toyota Camry Hybrid
    Фото з відкритих джерел

    В Україні стартували продажі оновленого седана Toyota Camry

    В Україні нарешті з’явилася оновлена Toyota Camry – найпопулярніший автомобіль компанії в бізнес-класі. Про це «Главком.Техно» повідомили в українському представництві японської марки.

    Одна з «фішок» оновленої Camry – поліпшена фірмова система безпеки, яку в компанії називають Toyota Safety Sense. Вона включає:

    • систему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів;
    • функцію екстреної допомоги у керуванні;
    • та систему допомоги під час повороту на перехресті;
    • інтелектуальний адаптивний круїз-контроль із системою розпізнавання та інформування про дорожні знаки;
    • удосконалену систему допомоги утриманню автомобіля у смузі руху.

    Екстер’єр

    У Toyota Camry оновлено передній бампер і дизайн радіаторної решітки, яка у різних комплектаціях доступна в чорному та темно-сірому кольорах.

    Вставки переднього бампера бізнес-седана представлені у хромованому або сріблястому відтінках, а кузов на додачу до наявних кольорів отримав відтінки «Сріблястий перламутр» і «Білий лак».

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    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota
    В Україні оновився один з бестселерів Toyota

    Мотори

    В Україні Toyota Camry представлена на вибір із бензиновим двигуном або гібридною силовою установкою.

    Бензиновій 2,5 літровий двигун продукує 207 кінських сил. Він прискорює автомобіль до «сотні» за за 8,7 секунди. А витрати пального становлять 6,8 літра (у комбінованому циклі).

    Гібридна силова установка теж працює на базі 2,5-літрового бензинового мотора. В парі з електричним двигуном вона видає 218 кінських сил.

    Трансмісія лише одна – 8-ступеневий «автомат».

    Оснащення

    До списку оснащення онов енної Toyota Camry в Україні увійшли:

    • 9-дюймовий сенсорний дисплей;
    • оновлена мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto;
    • функція пам’яті сидінь, керма та бічних дзеркал.
    Теги: Toyota Camry
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