В Україні оновився один з бестселерів Toyota
В Україні стартували продажі оновленого седана Toyota Camry
В Україні нарешті з’явилася оновлена Toyota Camry – найпопулярніший автомобіль компанії в бізнес-класі. Про це «Главком.Техно» повідомили в українському представництві японської марки.
Одна з «фішок» оновленої Camry – поліпшена фірмова система безпеки, яку в компанії називають Toyota Safety Sense. Вона включає:
- систему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів;
- функцію екстреної допомоги у керуванні;
- та систему допомоги під час повороту на перехресті;
- інтелектуальний адаптивний круїз-контроль із системою розпізнавання та інформування про дорожні знаки;
- удосконалену систему допомоги утриманню автомобіля у смузі руху.
Екстер’єр
У Toyota Camry оновлено передній бампер і дизайн радіаторної решітки, яка у різних комплектаціях доступна в чорному та темно-сірому кольорах.
Вставки переднього бампера бізнес-седана представлені у хромованому або сріблястому відтінках, а кузов на додачу до наявних кольорів отримав відтінки «Сріблястий перламутр» і «Білий лак».
Мотори
В Україні Toyota Camry представлена на вибір із бензиновим двигуном або гібридною силовою установкою.
Бензиновій 2,5 літровий двигун продукує 207 кінських сил. Він прискорює автомобіль до «сотні» за за 8,7 секунди. А витрати пального становлять 6,8 літра (у комбінованому циклі).
Гібридна силова установка теж працює на базі 2,5-літрового бензинового мотора. В парі з електричним двигуном вона видає 218 кінських сил.
Трансмісія лише одна – 8-ступеневий «автомат».
Оснащення
До списку оснащення онов енної Toyota Camry в Україні увійшли:
- 9-дюймовий сенсорний дисплей;
- оновлена мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto;
- функція пам’яті сидінь, керма та бічних дзеркал.