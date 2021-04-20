В Україні оновився один з бестселерів Toyota

В Україні стартували продажі оновленого седана Toyota Camry

В Україні нарешті з’явилася оновлена Toyota Camry – найпопулярніший автомобіль компанії в бізнес-класі. Про це «Главком.Техно» повідомили в українському представництві японської марки.

Одна з «фішок» оновленої Camry – поліпшена фірмова система безпеки, яку в компанії називають Toyota Safety Sense. Вона включає:

систему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів;

функцію екстреної допомоги у керуванні;

та систему допомоги під час повороту на перехресті;

інтелектуальний адаптивний круїз-контроль із системою розпізнавання та інформування про дорожні знаки;

удосконалену систему допомоги утриманню автомобіля у смузі руху.

Екстер’єр

У Toyota Camry оновлено передній бампер і дизайн радіаторної решітки, яка у різних комплектаціях доступна в чорному та темно-сірому кольорах.

Вставки переднього бампера бізнес-седана представлені у хромованому або сріблястому відтінках, а кузов на додачу до наявних кольорів отримав відтінки «Сріблястий перламутр» і «Білий лак».

Мотори

В Україні Toyota Camry представлена на вибір із бензиновим двигуном або гібридною силовою установкою.

Бензиновій 2,5 літровий двигун продукує 207 кінських сил. Він прискорює автомобіль до «сотні» за за 8,7 секунди. А витрати пального становлять 6,8 літра (у комбінованому циклі).

Гібридна силова установка теж працює на базі 2,5-літрового бензинового мотора. В парі з електричним двигуном вона видає 218 кінських сил.

Трансмісія лише одна – 8-ступеневий «автомат».

Оснащення

До списку оснащення онов енної Toyota Camry в Україні увійшли: