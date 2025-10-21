ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав

ЄС схвалив впровадження цифрових посвідчень та «перехресні» заборони за порушення

Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.cz.

Повне впровадження реформи очікується до 2030 року. Реформа містить кілька ключових нововведень, які стосуватимуться європейських водіїв.

Впроваджується можливість накладати заборони на керування автомобілем за серйозні правопорушення, як-от керування у стані сп’яніння або екстремальне перевищення швидкості, з дією по всій території ЄС.

«Нові правила мають забезпечити, щоб іноземні пірати доріг більше не уїжджали без покарання», – зазначив євродепутат Ондржей Крутілек.

Цифрове водійське посвідчення, доступне на смартфоні, стане основним форматом. При цьому фізичні документи також залишаться чинними. Для водіїв-початківців вводиться дворічний випробувальний термін. Передбачається можливість отримання прав із 17 років, але до досягнення 18-річного віку такі водії зможуть керувати лише у супроводі досвідченого водія.

Нові стандарти також уніфікують терміни дії посвідчень:

Для мотоциклів та легкових автомобілів (категорії А та В) термін дії становитиме 15 років.

Для вантажівок та автобусів (категорії С та D) – 5 років.

Крім того, країни-члени ЄС отримали право скорочувати термін дії посвідчень для водіїв старших 65 років, що може призвести до частіших обов’язкових медичних оглядів для цієї категорії.

До слова, з 1 листопада 2025 року для перевізників понад 40 країн-членів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) запрацює нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажних перевезень.