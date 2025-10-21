Головна Техно Авто
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
фото з відкритих джерел

ЄС схвалив впровадження цифрових посвідчень та «перехресні» заборони за порушення

Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.cz.

Повне впровадження реформи очікується до 2030 року. Реформа містить кілька ключових нововведень, які стосуватимуться європейських водіїв.

Впроваджується можливість накладати заборони на керування автомобілем за серйозні правопорушення, як-от керування у стані сп’яніння або екстремальне перевищення швидкості, з дією по всій території ЄС.

«Нові правила мають забезпечити, щоб іноземні пірати доріг більше не уїжджали без покарання», – зазначив євродепутат Ондржей Крутілек.

Цифрове водійське посвідчення, доступне на смартфоні, стане основним форматом. При цьому фізичні документи також залишаться чинними. Для водіїв-початківців вводиться дворічний випробувальний термін. Передбачається можливість отримання прав із 17 років, але до досягнення 18-річного віку такі водії зможуть керувати лише у супроводі досвідченого водія.

Нові стандарти також уніфікують терміни дії посвідчень:

  • Для мотоциклів та легкових автомобілів (категорії А та В) термін дії становитиме 15 років.
  • Для вантажівок та автобусів (категорії С та D) – 5 років.

Крім того, країни-члени ЄС отримали право скорочувати термін дії посвідчень для водіїв старших 65 років, що може призвести до частіших обов’язкових медичних оглядів для цієї категорії.

До слова, з 1 листопада 2025 року для перевізників понад 40 країн-членів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) запрацює нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажних перевезень. 

